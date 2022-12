Stellantis, maison-mère de Jeep, blâme les véhicules électriques pour les licenciements à venir

Stellantis s'apprête à licencier 1 350 employés aux États-Unis et blâme les coûts des véhicules électriques.

La société mère de Jeep, Stellantis, a déclaré qu’elle allait fermer son usine pour une durée indéterminée dans l’Illinois, aux États-Unis, et licencier environ 1 350 employés en début d’année prochaine. Ce complexe, localisé à Belvidere, à 120 km de Chicago, fabrique notamment le moteur à combustion interne du crossover Jeep Cherokee. Dans un communiqué partagé avec Reuters, le constructeur impute cette décision aux coûts de l’électrification de ses véhicules.

“[L’industrie automobile] a déjà été très affectée par une multitude de facteurs, comme la pandémie de Covid-19 et la pénurie mondiale de puces, mais le défi le plus important, ce sont les coûts en constante augmentation liés à l’électrification du marché automobile”, déclarait l’entreprise, ajoutant que le complexe pourrait même être fermé définitivement.

Le président de United Auto Workers Local 1268, Tim Ferguson, déclarait à Reuters que les documents de l’entreprise montrent que Stellantis a l’intention de déplacer la production du Cherokee dans une usine de Toluca, au Mexique. “Pour moi, il n’est pas question du tout de tout cela”, affirme-t-il. “Leur plan est de fermer cette usine.” Stellantis n’a pas souhaité commenter les allégations de Tim Ferguson. “Nous ne commenterons pas sur le futur du Cherokee”, déclarait l’entreprise.

Comme The Verge le précise, Stellantis n’est pas le premier constructeur automobile à pointer du doigt les véhicules électriques pour des licenciements récents. En août, Ford se séparait d’environ 3 000 employés. “Nous avons une opportunité pour mener cette nouvelle ère excitante de véhicules électriques et connectés”, déclarait la marque à ce moment-là. “Construire ce futur demande de changer et refaçonner pratiquement tous les aspects de ce que nous faisons depuis plus d’un siècle.”

À noter, cette annonce survient le jour même où les ouvriers de l’usine de fabrication de batteries de General Motors-LG dans l’Ohio ont décidé de se syndiquer. Les syndicats en France, Italie, Canada et d’autres pays du monde, ont récemment demandé à Stellantis d’augmenter les salaires de 8,5 % suite à une année qui a subi une inflation record. Durant le troisième trimestre 2022, Stellantis déclarait des revenus en hausse de 42,1 milliards de dollars, soit 29 % de plus par rapport à la même période l’année dernière.