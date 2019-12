Un brevet LG imagine un écran pliable secondaire pour smartphone

S'il est effectivement possible techniquement de fabriquer des écrans pliables, les constructeurs leur cherche encore de vrais cas d'utilisation pratique. La réflexion va en tout cas bon train dans les cellules de recherche et développement. La preuve avec ce brevet.

LG et Samsung entretiennent une saine rivalité, ce qui n’a rien de surprenant quand on sait que ce sont tous deux des géants en Corée du Sud. Et tous deux luttent exactement sur les mêmes marchés, celui des smartphones notamment. C’est pour cette raison qu’il était assez surprenant de ne pas voir LG suivre Samsung suite à son annonce en grande pompe du Galaxy Fold. La marque semble plutôt partir dans une autre direction.

LG imagine un écran pliable détachable pour smartphone

LG a en effet opté pour une autre stratégie en commercialisant son LG G8x ThinQ avec un écran détachable optionnel. Une fois en place, celui-ci donne à son possesseur l’équivalent d’un smartphone pliable, avec deux écrans au lieu d’un seul, techniquement. Ce n’est pas tout à fait la même chose mais les choses pourraient encore évoluer très bientôt. LetsGoDigital a découvert un récent brevet décrivant un étui pour smartphone très particulier : celui-ci embarque un écran pliable.

intégré dans un étui de protection

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, le smartphone vient prendre place dans l’étui, comme n’importe quel étui, et l’écran pliable arrive directement en prolongation de l’étui. Un tel design offre plus avantages intéressants. Le premier est relativement évident : si l’étui en question est endommagé, il “suffit” de le remplacer. Avec les smartphones à écran pliable actuels, remplacer l’écran coûte bien plus cher dans la mesure où il faut souvent tout changer. Une telle configuration donne aussi la possibilité à l’utilisateur de ne pas utiliser l’écran pliable s’il n’en a ni l’envie ni le besoin. Cela étant dit, il ne s’agit que d’un brevet, nul ne sait si LG a l’intention de faire de cet accessoire une réalité. Mais si cela venait à être le cas, voilà qui pourrait être très utile.