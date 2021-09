Un brevet de Google montre une tablette au look résolument futuriste

Un brevet déposé par Google dévoile une tablette au look futuriste tout en restant dans la lignée des appareils Pixel.

Google propose de longues années sur le marché des appareils en son nom propre. C’est le cas actuellement de ses smartphones Pixel. La firme de Mountain View n’est pas étrangère non plus sur le marché des tablettes. Et aujourd’hui, il se prépare qu’elle prépare un nouveau modèle. C’est en tous les cas ce que laisse entendre un brevet découvert tout récemment.

Un brevet déposé par Google dévoile une tablette au look futuriste

Google et les tablettes ont déjà une histoire commune. Le géant de la tech a fabriqué des tablettes par le passé, des produits de la gamme Nexus. Et la firme américaine avait poursuivi avec la Pixel C et la Pixel Slate. Ceci étant dit, nous n’avons jamais vraiment entendu parler d’un nouveau modèle de tablette.

Les équipes de LetsGoDigital ont pour autant découvert un brevet déposé par Google en 2019. Celui-ci aurait apparemment été publié récemment par le Bureau des Brevets Japonais, en juin 2021. Le document décrit une tablette disposant d’un écran bord-à-bord avec une énorme section rectangulaire à l’arrière.

tout en restant dans la lignée des appareils Pixel

Et ce qui est étrange avec ce brevet, c’est que l’on ne distingue aucun trou, aucune excroissance pour les caméras frontales et arrières. Le designer Giuseppe Spinelli a décidé de créer des rendus pour mieux visualiser à quoi cette tablette pourrait ressembler, comme vous pouvez le voir dans l’illustration ci-dessus. Le résultat offre un aspect pour le moins futuriste et, assez étrangement, plutôt en adéquation avec la gamme Pixel.

Difficile de savoir si ce brevet n’a été déposé que pour proposer le design et l’idée de Google, si l’on peut dire, ou si l’on peut y voir là un vrai signe d’un produit à venir. Cela étant dit, dans la mesure où le brevet date de 2019 et que nous n’avons eu aucune nouvelle de ce produit depuis lors, il est impossible de savoir si un tel produit arrivera sur le marché. N’allez pas vous mettre en tête que Google va lancer une nouvelle tablette.