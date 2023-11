Ubisoft poursuit son exploration de la décentralisation dans le jeu vidéo avec le Web3

Leader sur le marché des jeux Web3, Immutable va assister Ubisoft dans la création d'une nouvelle expérience vidéoludique qui permet aux joueurs de devenir propriétaires d'un bien numérique.

Afin de créer une expérience de jeu “sans friction” au sein du Web3, l’éditeur français Ubisoft s’appuiera sur sa solide expérience en matière de développement de jeux innovants et qualitatifs, tandis qu’Immutable apportera son vaste écosystème, sa technologie et son expertise dans la création d’une plateforme dédiée aux jeux Web3.

Immutable is powering the next generation of games. pic.twitter.com/xglsMoTv6r — Immutable (@Immutable) November 7, 2023

Nicolas Pouard, vice-président du Strategic Innovation Lab et responsable de la Blockchain Initiative chez Ubisoft, a déclaré :

En tant que plateforme de choix pour de nombreux leaders de la communauté Web3, Immutable offre à la fois une technologie de pointe et une expertise unique dans l’intégration transparente des technologies décentralisées dans les jeux. Nous sommes ravis de nous associer à eux et sommes impatients d’apporter ce niveau de fluidité dans un jeu à part entière, afin que les joueurs n’aient plus qu’à se concentrer sur le plaisir de l’expérience.

Immutable et Ubisoft s’associent pour améliorer les jeux sur le Web3

Ce partenariat avec Ubisoft représente une nouvelle étape importante pour Immutable après le lancement réussi sur TestNet de sa solution de jeu zk roll-up Immutable zkEVM, et les démonstrations réussies de ses titres phares, Guild of Guardians, Metalcore, Shardbound et Infinite Victory.

James Ferguson, PDG et cofondateur d’Immutable, ajoute :

La création d’un partenariat avec Ubisoft est une étape décisive pour Immutable. Nous sommes ravis de pouvoir explorer avec Ubisoft les avantages du Web3 et de la propriété numérique pour les joueurs. Nous prévoyons d’apporter tout notre savoir-faire et notre écosystème pour assurer le succès de ce partenariat. Nous sommes convaincus que nous allons donner vie à une nouvelle expérience que les joueurs vont adorer.

Les débuts d’Ubisoft dans le Web3

Ubisoft s’est déjà lancé dans le domaine du Web3 il y a près de deux ans avec sa propre plateforme NFT. Connu sous le nom de “Quartz”, l’écosystème alimenté par la blockchain aurait permis aux joueurs d’acheter et de vendre la technologie controversée représentée par des tokens intégrés aux jeux des franchises d’Ubisoft comme Tom Clancy et Assassin’s Creed.

Quartz a suscité une réaction largement négative, comme d’autres tentatives de NFT à l’époque, bien qu’Ubisoft ait tenté de dissiper cette colère des fans en la comparant à la façon dont les microtransactions sont devenues un élément essentiel des jeux d’aujourd’hui. Depuis, Quartz est resté discret, mais Ubisoft n’a manifestement pas abandonné le Web3.