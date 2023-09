Ubisoft officialise The Division 3

The Division 3 est en développement chez Massive Entertainment.

Alors que l’avenir de la licence The Division s’annonce prometteur avec le suivi exemplaire de The Division 2, le TPS free-to-play The Division Heartland, le jeu mobile The Division Resurgence et l’adaptation cinématographique en collaboration avec Netflix, l’éditeur français Ubisoft annonce le développement de The Division 3.

Julian Gerighty has been appointed Executive Producer for the Tom Clancy’s The Division brand. Julian will oversee all games and products, including Tom Clancy’s The Division 3, led by Massive Entertainment who is actively building a team for the game. 👉 https://t.co/e8icWFKhcd pic.twitter.com/BadrtuFiEe — Massive Entertainment – A Ubisoft Studio 🎮 (@UbiMassive) September 21, 2023

Julian Gerighty, producteur exécutif de la marque The Division chez Ubisoft, a déclaré :

Nous avons peut-être plus de 40 millions de joueurs, mais The Division n’en est qu’à ses débuts en tant que marque. Il y a tellement d’histoires incroyables à raconter, de lieux à explorer et de personnes à protéger. Je pense que nous avons fourni des visuels de pointe avec The Division et un gameplay incroyable en promettant aux joueurs qu’ils ne pourront vivre cette expérience nulle part ailleurs. Et nous y sommes à nouveau parvenus avec The Division 2. Pour The Division 3, nous allons peaufiner et même pousser la barre de la qualité encore plus loin. Un grand nombre de développeurs talentueux travaillent actuellement sur la licence, et je pense qu’une plus grande stabilité au sein du studio ne peut qu’améliorer le travail de tout le monde.

The Division 3 ne menace pas Star Wars Outlaws

Si le studio suédois Massive Entertainment est actuellement occupé sur Star Wars Outlaws avec l’aide de Julian Gerighty en tant que directeur créatif, une petite équipe prépare d’ores et déjà les prémisses du monde ouvert de The Division 3. Le gros du travail sur The Division 3 commencera après la sortie de Star Wars Outlaws en 2024 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.