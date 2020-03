Ubisoft : Marie-Sophie de Waubert devient directrice générale du studio de Paris

Marie-Sophie de Waubert prend les rênes d'Ubisoft Paris et s'engage à développer de manière ambitieuse les marques Just Dance, Rayman, Les Lapins Crétins ou encore Tom Clancy’s Ghost Recon.

Grâce à ses 20 ans d’expérience au sein de l’éditeur français, notamment comme vice-présidente des affaires publiques et directrice des ressources humaines et de la communication, Marie-Sophie de Waubert prend du galon et se retrouve désormais à la tête du studio parisien d’Ubisoft : “Je suis extrêmement fière d’accompagner les 700 talents du studio vers les futurs projets et opportunités qui nous attendent. Ubisoft Paris est un pilier d’Ubisoft depuis plus de 27 ans et à l’origine de plusieurs jeux iconiques et technologies phares du groupe“. Son expertise de l’industrie du jeu vidéo au global, la gestion des studios français d’Ubisoft ainsi que les processus et les métiers de la production de jeux vidéo sera fortement utile pour le groupe d’Yves Guillemot.

🔴 Ubisoft nomme Marie-Sophie de Waubert a la tête d’Ubisoft Paris, le plus gros studio de créations de jeux vidéo sur le territoire français

Ubisoft, le leader français du jeu vidéo et troisième éditeur européen

Avec plus de 40 studios et 17.000 collaborateurs dans le monde, Ubisoft est un grand nom de l’industrie vidéoludique. L’éditeur français est particulièrement fort dans l’hexagone où il réunit plus de 3000 collaborateurs et un solide réseau de studios incluant Ubisoft Annecy (Steep), Ubisoft Bordeaux, Ubisoft Ivory Tower (The Crew), Ubisoft Nadeo (Trackamia, ShootMania Storm) et Ubisoft Montpellier (Rayman, Beyond Good & Evil 2).