Ubisoft Forward : une nouvelle conférence numérique est prévue pour septembre prochain

Le prochain événement en ligne de l'éditeur français Ubisoft aura lieu à la rentrée.

Avant le one more thing de l’Ubisoft Forward, qui n’était autre que Far Cry 6, Yves Guillemot avait indiqué que ses équipes n’avaient pas encore tout montré aux fans. Des propos que Youssef Maguid, responsable de la communication, avait explicités peu de temps après en confirmant une nouvelle conférence dans le même format et planifiée pour les prochains mois. Le directeur financier d’Ubisoft, Frédérick Duguet, a profité d’un échange téléphonique avec les actionnaires et la presse pour confirmer et dater cette deuxième édition : “Veuillez noter que nous aurons un autre événement Ubisoft Forward passionnant en septembre prochain, et nous sommes impatients de vous en montrer plus (…) Ubisoft Forward a été une étape majeure pour nous avec une réception très prometteuse de nos fans. Nous avons ainsi atteint un pic d’audience simultanée record et donc supérieur aux dernières conférences de l’E3 à Los Angeles dans l’Orpheum Theatre.”

A quoi s’attendre pour l’Ubisoft Forward de septembre ?

Si les AAA comme Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion et Far Cry 6 devraient encore être de la partie, Ubisoft pourrait enfin donner des nouvelles de Skull & Bones (reboot interne aux dernières nouvelles) et Beyond Good & Evil 2 voire même Rainbow Six Quarantine et Gods & Monsters. Les annonces surprises seront rares dans la mesure où l’éditeur français a d’ores et déjà un calendrier chargé et du retard à rattraper.