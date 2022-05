Ubisoft+ et Ubisoft+ Classics vont renforcer l’offre du PlayStation Plus

En plus d’arriver d’ici quelques semaines dans le Xbox Game Pass de Microsoft, le service d’abonnement Ubisoft+ sera également disponible dans le nouveau PlayStation Plus. Il permet aux joueurs d’accéder à plus de 100 jeux, dont les dernières sorties, des titres phares, des éditions premium, mais aussi à des packs de contenus supplémentaires et des récompenses.

Pour contrer la concurrence, Sony Interactive Entertainment a intensifié son partenariat avec Ubisoft en incluant l’Ubisoft+ Classics à son service. Celui-ci sera lancé de manière progressive avec une sélection de jeux incluant notamment des succès comme Assassin’s Creed Valhalla, Tom Clancy’s The Division et For Honor mais également des titres phares tels que Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Far Cry 4, Steep, South Park : L’Annale du Destin, The Crew 2, Trials Rising, Watch Dogs et Werewolves Within. D’ici la fin de l’année, plus de 50 jeux seront accessibles.

Ubisoft+ 🤝 PlayStation

Ubisoft+ is Coming to PlayStation! Stay tuned for more news in the future.

In the meantime, introducing 'Ubisoft+ Classics', bringing 27 games to PlayStation Plus from May 24.

Get the details:

— Ubisoft (@Ubisoft) May 16, 2022