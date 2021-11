Uber lance un nouveau programme via abonnement, Uber One

Uber s'essaie (à nouveau) à l'abonnement avec son très attractif programme Uber One.

De nombreuses entreprises constatent depuis quelque temps que les abonnements sont la voie du futur pour générer des revenus stables. En effet, avec les abonnements, les tarifs demandés aux utilisateurs sont plus bas que les achats définitifs et cela vient qui plus est “enfermer”, en quelque sorte, les abonnés pour des périodes plus longues, assurant de fait un revenu relativement constant pour l’entreprise. Cela donne des idées à Uber.

Uber cherche en effet à donner un coup d’accélérateur à son service d’abonnement. L’entreprise vient d’annoncer le lancement du programme Uber One. Proposé à 10 $ par mois, ou 100 $ par an, cette offre permet aux abonnés d’accéder à un certain nombre d’avantages. Cela inclut un service prioritaire pour le partage de course, 5 $ en Uber Cash pour les commandes de dernière minute, 0 $ de frais de livraison pour la nourriture, des promotions et offres spéciales, des réductions sur les courses et bien davantage.

Bien sûr, il y a certaines conditions qui s’appliquent. Notamment sur les livraisons gratuites. Celles-ci ne s’appliquent qu’aux établissements participant au programme Uber One. Autrement dit, il est possible que votre restaurant préféré n’y participe pas et vous prive par là même de ces réductions, mais le jeu en vaut probablement la chandelle. D’autant plus qu’à 10 $ par mois, il sera assez vite rentabilisé, surtout si vous commandez souvent. Les seuls frais de livraison pourraient amortir l’abonnement.

Ce n’est pas la première tentative d’Uber dans le monde de l’abonnement. L’entreprise avait lancé en 2018 son programme Uber Ride Pass, mais si l’on en croit la page d’aide, la transition devrait être opérée vers le programme Uber One.

Pour en profiter en France, il faudra, comme à l’accoutumée, patienter.