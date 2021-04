Twitch intègre désormais des réponses dans les fils de discussion

Les services de messagerie instantanée ont beaucoup évolué ces dernières années mais dans les grandes lignes, ils se ressemblent tous. Twitch ne fait pas exception.

Si les applications et services de messagerie instantanée sont aujourd’hui très nombreux sur le marché, tous se ressemblent beaucoup. Les fonctionnalités sont très similaires, l’approche même de la discussion est toujours la même. Des messages empilés, des réponses, plus ou moins enrichies. Les mêmes mécaniques se retrouvent sur des plates-formes comme YouTube ou Twitch, dont ce n’est pas la vocation première. Aujourd’hui, cette dernière accueille les réponses directement dans les fils de discussion, pour plus de clarté.

Twitch intègre les réponses aux fils de discussion

Si vous avez déjà eu l’occasion de voir le stream d’un streamer Twitch populaire, vous savez à quel point le chat peut être chaotique. Ceci est essentiellement dû au fait que les spectateurs interagissent avec le streamer et les autres participants en temps réel. Les messages fusent dans tous les sens. Et malheureusement, les éventuelles questions, tout comme les réponses, peuvent facilement être noyées dans cette masse.

pour tenter d’améliorer son chat

Cette situation est un problème pour de nombreux utilisateurs, et streamers, qui éprouvent des difficultés à échanger avec leur communauté. Heureusement, Twitch annonce aujourd’hui l’introduction des réponses dans les fils de discussion. Autrement dit, les utilisateurs pourront répondre directement à un message en particulier et la réponse apparaîtra sous le message en question. Celui-ci ne sera ainsi pas (facilement) perdu et les autres participants pourront répondre plus aisément.

Ceci étant dit, et c’est intéressant de le noter, les commentaires suite à cette annonce ne sont pas particulièrement positifs. La plupart des utilisateurs restent convaincus que le chat de Twitch est pratiquement impossible à suivre et que l’ajout des réponses dans les fils de discussion ne résoudra probablement rien. Il faudra attendre de voir la fonctionnalité en pratique pour en juger mais les utilisateurs auront en tous les cas une option supplémentaire.

Twitch a par ailleurs aussi ajouté un certain nombre de raccourcis clavier dédiés au chat sur son site. Si vous êtes intéressé(e) par cette fonctionnalité, direction la page d’aide de Twitch pour découvrir tous les détails.