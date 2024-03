Twilight va revenir sur le petit écran avec une série animée

Lionsgate annonce un changement inattendu de format pour l'adaptation télévisée de la franchise Twilight.

L’adaptation télévisée de Twilight, célèbre série de romans fantastiques et sentimentaux écrite par Stephenie Meyer, réserve une surprise de taille à ses fans. Annoncée en avril 2023, la série télévisée Twilight s’apprête à prendre un tournant inattendu.

'John Wick' & 'Twilight' TV Series To Be Shopped By Lionsgate Television https://t.co/WaS2GXym4K

Selon Michael Burns, vice-président de Lionsgate, la série Twilight sera en réalité une œuvre d’animation. Cette décision, révélée par Deadline, semble avoir été prévue dès le départ :

Même si l’aspect animé de la série Twilight était peut-être prévu depuis le début, il n’avait jamais été mentionné publiquement. À l’annonce initiale de la série, aucun scénariste ni plateforme n’avaient été évoqués. Les fans s’attendaient à une version série des livres Twilight, suggérant un reboot pour le petit écran plutôt qu’une histoire dérivée. On pensait également que Meyer serait impliquée.

Depuis l’annonce en avril 2023, peu de progrès concrets ont été réalisés. Aucun casting n’a été annoncé pour la série Twilight (qui serait maintenant un casting vocal plutôt que live-action) et l’équipe créative reste un mystère, y compris les scénaristes et les réalisateurs.

Les fans de Twilight étaient déjà divisés sur la création de la série reboot lorsque la nouvelle a éclaté. Si certains sont impatients de voir la série, d’autres se demandent pourquoi Lionsgate a décidé de transformer Twilight en série télévisée. La décision d’opter pour un format animé, bien que novatrice, risque de secouer à nouveau les fans et de faire face à des réactions mitigées.

On en pense quoi ?

Le choix audacieux de l’animation pour la série Twilight pourrait être une tentative de se démarquer et d’apporter une nouvelle vision à cette saga tant aimée. Cependant, il faudra plus que de simples promesses pour convaincre les fans de la première heure. Il ne reste plus qu’à attendre de voir comment cette décision se traduira à l’écran et si elle parviendra à séduire ou à décevoir les fidèles de la saga.