Twilight : un nouveau casting pour le remake en série télévisée

Plus d'une décennie après la sortie de son dernier film, la saga Twilight se prépare à revenir sous forme de série télévisée pour Max avec un nouveau casting.

Twilight revient sur le petit écran

Après plus d’une décennie depuis la sortie de son dernier film, chapitre V : Révélation, 2e partie, la saga cinématographique Twilight basée sur les romans de Stephenie Meyer est sur le point de faire son grand retour, cette fois sous forme de série télévisée. Tout comme Harry Potter, une autre franchise culte qui s’apprête à revenir sur la plateforme de streaming Max, Twilight a marqué la fin des années 2000, propulsant des acteurs comme Kristen Stewart, Robert Pattinson et Taylor Lautner sous les feux des projecteurs.

Un nouveau visage pour une ancienne franchise

La série télévisée Twilight de Lionsgate nécessite un nouveau casting pour les rôles principaux. Les acteurs originaux ayant majoritairement poursuivi des carrières réussies, il est peu probable qu’ils reprennent leurs anciens rôles. Ainsi, de nouveaux visages devraient être introduits dans la franchise. Parmi les candidats potentiels, nous pouvons citer Lana Condor, mieux connue pour son rôle dans la franchise To All The Boys I’ve Loved Before de Netflix, et Milo Manheim, qui s’est fait connaître grâce à la franchise Zombies de Disney Channel.

Un casting riche et varié pour une série culte

Parmi les autres acteurs envisagés, on trouve Forrest Goodluck, Penn Badgley, Lashana Lynch, Amandla Stenberg, Mason Gooding, Dove Cameron et Luke Eisner. Chacun de ces acteurs apporterait à la série une richesse de talents et d’expériences variés, allant des rôles dans des films oscarisés à des performances dans des séries populaires sur Netflix.