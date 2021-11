Twelve Minutes : le thriller interactif va sortir sur PS5, PS4 et Nintendo Switch

Le contrat d'exclusivité Xbox accordé par Annapurna Interactive prend fin, Twelve Minutes se prépare désormais à arriver sur les consoles de Sony et Nintendo.

Sorti dans le courant de l’été sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC, Twelve Minutes sera bientôt disponible sur PS5, PS4 et Nintendo Switch.

“Environ trois mois se sont écoulés depuis la sortie de ce titre et toutes les critiques, discussions et réactions ont été très encourageantes pour moi. En plus de cela, je suis aussi super content de pouvoir annoncer que le jeu est nommé dans la catégorie meilleur jeu indépendant aux Game Awards 2022. Mais la raison de cette prise de parole est surtout liée à l’arrivée de Twelve Minutes sur PS5, PS4 et Nintendo Switch dès le 7 décembre prochain“, déclare le directeur créatif Luis Antonio chez Nomada.

Un nouveau trailer pour Twelve Minutes

Twelve Minutes se joue vue de dessus dans un appartement que partagent un couple (dont les voix sont respectivement interprétées par James McAvoy et Daisy Ridley) et qui comprend le salon, la cuisine, leur chambre, une salle de bain et un placard. Le joueur contrôle le mari au cours de multiples événements dans le style d’un jeu d’aventure point-and-click où il est libre d’effectuer diverses actions. Au cours des 10 premières minutes, le mari apprend que sa femme est enceinte. Un policier qui s’identifie comme tel (interprété par Willem Dafoe) arrive à l’appartement et accuse la femme d’avoir tué son père plusieurs années auparavant. En essayant de l’arrêter, il assomme le mari et tue la femme et son enfant à venir.