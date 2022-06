Trucs et astuces cachés pour l’app Calculette de l’iPhone

L'iPhone dispose d'une application Calculette très complète. Avec ses fonctionnalités scientifiques et quelques astuces plus ou moins cachées.

L’application Calculette de l’iPhone fait partie de ces applications que l’on tient pour acquis sur le smartphone. Vous l’utilisez peut-être quelques fois par semaine, sans pour autant vous poser plus de questions que cela sur son fonctionnement. Pourtant, cette petite app anodine peut faire bien plus que vous ne le pensez, qu’il s’agisse de calculs scientifiques ou via des fonctionnalités cachées.

Passer facilement en mode scientifique

Si vous n’avez pas verrouillé la rotation automatique de l’écran – laquelle se pilote dans le centre de contrôle -, il suffit de faire tourner l’iPhone en mode paysage pour que l’app Calculette passe en mode scientifique, avec ses fonctions dédiées.

Effacer les chiffres avec un simple balayage

Vous n’aurez probablement pas besoin de la calculatrice scientifique très souvent, mais vous aurez besoin d’effacer un chiffre de temps à autre : il suffit de balayer vers la gauche ou la droite sur le haut de l’écran pour effacer un chiffre rapidement sans devoir retaper toute votre opération.

Effacer rapidement les chiffres actuels ou tout

On vous pardonne de mélanger les fonctionnalités derrière le bouton “C” et le bouton “AC”. Voici la différence : si vous voulez effacer les chiffres que vous venez de taper à l’écran, c’est le bouton “C” (“Clear”) qu’il vous faut. Le bouton “AC” (“All Clear”), quant à lui, va effacer ce que vous venez de taper et toutes les étapes précédentes du calcul.

Maîtriser le copier-coller

Il y a deux manières de copier le dernier résultat : tapotez et restez appuyé sur les nombres en haut de l’écran et tapotez sur le bouton “Copier” ou restez appuyé sur l’app Calculette et copiez directement le dernier résultat sans même ouvrir l’application.

Calculer sans l’app Calculette

Cette dernière astuce n’a pas vraiment à voir avec l’app Calculette, mais c’est quelque chose que tous les utilisateurs d’iPhone devraient connaître. Comme sur Mac, l’iPhone dispose d’une fonctionnalité de calcul basique dans la Recherche. Cela signifie qu’il est possible d’effectuer des calculs simplement en balayant vers le bas depuis l’écran d’accueil.

Spotlight vous laisse faire quelques opérations mathématiques basiques, mais aussi des conversions de monnaies, d’unités (chose que ne peut faire l’app Calculette). Et si vous ne voulez pas taper vos opérations, vous pouvez demander oralement à Siri de calculer.