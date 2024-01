Transformez vos toilettes ordinaires en trône luxueux grâce à l’abattant de bidet à commande vocale de Kohler

L'entreprise basée dans le Wisconsin présentera le PureWash E930 lors du CES 2024.

La haute technologie au service du confort : le siège de bidet “intelligent”

L’avenir est là, et il semble que même nos toilettes ne seront pas épargnées par l’innovation technologique. Kohler, une entreprise spécialisée dans les appareils de salle de bains depuis plus d’un siècle et demi, a dévoilé sa dernière création lors du CES. Il s’agit du PureWash E930 Bidet Seat, un siège de toilette intelligent, qui promet d’apporter un tout nouveau niveau de confort et d’efficacité à notre expérience au petit coin.

Un siège ultra-connecté

À la différence des toilettes traditionnelles, le PureWash E930 est équipé de capteurs de mouvement qui permettent une ouverture et une fermeture automatiques et sans contact du couvercle. Il intègre également un mode d’auto-nettoyage activé par une lumière UV intégrée. Le plus impressionnant est sans doute sa compatibilité avec les assistants vocaux Alexa et Google Home. En effet, ces réalités futuristes de la science-fiction sont désormais chez vous, dans votre propre salle de bain. Grâce à eux, vous pouvez contrôler votre bidet sans avoir à toucher quoi que ce soit, de l’activation de l’option de pulvérisation à l’ajustement de la température de l’air chaud.

Personnalisation et flexibilité

Le PureWash E930 propose deux positions de lavage – avant et arrière – avec un siège chauffant. Le cycle de nettoyage peut être adapté selon les préférences de chaque utilisateur grâce à deux préréglages programmables. De plus, la pression et la température de l’eau sont ajustables, avec une option de pulvérisation oscillante ou pulsée. Et pour assurer plus de confort, un éclairage LED est intégré, transformant vos toilettes en veilleuse.