Tout savoir sur Moana 2

Disney a donné le feu vert à une suite tant attendue après le grand succès de Moana en 2016 et sa sortie est prévue plus tôt que prévu.

Après le succès retentissant de Moana en 2016, Disney officialise enfin la mise en chantier de Moana 2. D’ailleurs, la suite des aventures de la fille vibrante, tenace et optimiste du chef de Motunui sera lancée plus tôt que beaucoup ne l’avaient anticipé.

Les fans ont été surpris par l’annonce de la date de sortie de Moana 2. Le film est prévu pour le 27 novembre prochain, une révélation pour le moins inattendue. En effet, Disney a l’habitude d’établir des calendriers assez longs pour leurs productions, avec des titres comme Frozen 3 et Toy Story 5 qui ne sont pas attendus avant un ou deux ans.

Même si sa sortie est prévue pour 2024, presque rien n’est confirmé concernant le casting de Moana 2. Cependant, le court teaser dévoilé laisse entendre que Dwayne Johnson pourrait reprendre son rôle de Maui, le demi-dieu. En revanche, le retour d’autres personnages reste incertain.

Si les détails complets ne seront révélés que plus tard, Disney a tout de même donné quelques indices sur l’intrigue. Moana 2 verra l’héroïne titulaire rejoindre le demi-dieu Maui dans une traversée de l’océan à la recherche de dangereuses eaux perdues. Il semble également que de nouveaux personnages feront leur apparition.

On en pense quoi ?

Il est clair que Disney sait comment entretenir le suspense et l’excitation autour de ses projets. L’annonce de Moana 2 et de sa date de sortie inattendue a créé un véritable buzz. Malgré le mystère qui entoure encore le casting et l’intrigue précise, l’attente est déjà palpable. On peut s’attendre à une autre aventure épique remplie de personnages mémorables, de musique entraînante et d’animation à couper le souffle.