Tout ce qu’il faut savoir sur le casting et l’intrigue de Kingsman 3

Le prochain film de la saga Kingsman du réalisateur Matthew Vaughn a été officiellement baptisé Kingsman : The Blue Blood.

Tl;dr Kingsman 3 devient Kingsman: The Blue Blood.

devient Kingsman: The Blue Blood. Le film servira de conclusion à l’histoire de Harry Hart et Gary “Eggsy” Unwin.

Le scénario est en cours d’élaboration par Matthew Vaughn.

Le casting comprendra probablement des visages familiers et de nouvelles stars.

Une nouvelle ère pour Kingsman

Après plusieurs années d’attente, Kingsman: The Blue Blood fait enfin son apparition, marquant un nouveau chapitre audacieux dans la franchise d’action d’espionnage à succès du réalisateur Matthew Vaughn. Ce dernier, qui a orchestré la saga depuis ses débuts, a révélé que le film mettra fin à l’histoire tumultueuse entre Harry Hart, joué par Colin Firth, et Eggsy, interprété par Taron Egerton.

Un casting étoilé pour la conclusion de l’histoire

Le casting de Kingsman: The Blue Blood promet d’être riche en surprises. Parmi les noms évoqués, Dwayne Johnson et Mark Strong pourraient rejoindre l’équipe d’espions sophistiqués. De plus, Halle Berry pourrait faire son retour en tant que Ginger, tout comme Hanna Alström qui incarne la princesse Tilde, l’amour d’Eggys. Parmi les acteurs les plus attendus, on retrouve également Colin Firth (Harry Hart), Taron Egerton (Eggsy Unwin), Channing Tatum (Tequila) et Mark Strong (Merlin).

Un scénario toujours en cours d’élaboration

Malgré l’annonce du film, le scénario final de Kingsman: The Blue Blood est toujours en cours d’écriture. Matthew Vaughn a révélé que les premier et troisième actes du script étaient terminés, soulignant le caractère définitif du prochain film.

Une fin en apothéose pour la franchise

The Blue Blood marquera la fin de la première série de films Kingsman. Le film, qui suivra directement les événements de Kingsman: The Golden Circle, se concentrera sur le lien de plus en plus paternel entre Harry et Eggsy. Bien que peu de détails soient disponibles sur l’intrigue, Matthew Vaughn a confirmé que ce sera le dernier film Kingsman dans l’ordre chronologique, laissant présager une finale captivante pour la franchise.