Tout ce que vous pouvez faire avec les captures d’écran de l’iPhone

iOS propose tout un tas de fonctionnalités autour des captures d'écran. Certaines peuvent vous simplifier grandement la vie. Présentation.

Les captures d’écran sont très fréquentes aujourd’hui, surtout depuis nos smartphones. Peu importe la raison, les screenshots sont même devenus une seconde nature pour certains utilisateurs d’iPhone. À tel point qu’iOS propose de nombreuses fonctions autour de cet élément.

Pour prendre une capture d’écran sur l’iPhone, il faut rester appuyé sur le bouton Volume haut et le bouton latéral. Si votre iPhone a un bouton Home, appuyez sur le bouton d’alimentation et le bouton Home.

Vous pouvez aussi configurer votre appareil via le menu d’accessibilité : Réglages > Accessibilité > Tactile > Toucher le dos de l’appareil et vous pouvez déclencher l’action en tapotant deux ou trois fois rapidement.

Tout ce que vous pouvez faire avec les aperçus des captures

Par le passé, lorsque vous preniez un screenshot, vous aviez simplement un flash (et un son). Il fallait alors se rendre dans l’app Photos. Depuis iOS 11, vous avez un aperçu dans le coin inférieur gauche de l’écran. Et cela donne aussi accès à de nombreuses fonctionnalités. L’aperçu reste visible pendant environ 5 secondes. Vous pouvez balayer pour le faire disparaître ou tapoter dessus pour afficher l’éditeur.

Si vous prenez une autre capture pendant que l’aperçu est présent, les aperçus vont s’empiler et ceux-ci resteront affichés jusqu’à ce que vous arrêtiez de prendre des screenshots pendant l’intervalle de 5 secondes ou que vous balayez pour effacer. Et si vous restez appuyé sur les aperçus, vous pouvez les glisser et les déposer où vous le voulez. Vous pouvez aussi ouvrir une autre app : gardez un doigt sur l’aperçu et utilisez un autre doigt pour balayer, faire défiler et tapoter sur l’app dont vous avez besoin.

Si vous restez appuyé longtemps sur l’aperçu et que vous relâchez, vous arriverez directement sur la page dédiée au partage. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais vous pouvez, ici, renommer votre screenshot. Tapotez sur “Renommer” puis “Soumettre”.

L’éditeur de screenshot est très réussi

Si vous tapotez sur l’aperçu d’une capture, vous ouvrez l’éditeur. Là, vous pouvez réaliser certaines opérations comme sur un logiciel de retouche photo basique. Vous pouvez même annuler votre dernière opération en cas de besoin. Restez appuyé sur le bouton Annuler et vous pouvez aussi tout annuler d’un coup.

Vous pouvez zoomer sur le screenshot, comme avec n’importe quelle image. En bas de l’écran, différents outils. De gauche à droite : crayon, surligneur, marqueur, gomme, lasso, règle et palette de couleurs. Tapotez sur le + à droite et vous en avez encore davantage, y compris “Description” pour ajouter une description, “Texte” pour une boîte de texte sur l’image, “Signature” pour votre signature, “Opacité” pour un filtre blanc sur l’image et “Loupe”, pour zoomer sur une zone précise de l’image. En bas de ce sous-menu, quatre formes différentes que vous pouvez ajouter sur la capture.

Il y a aussi le bouton Texte en direct qui permet de copier du texte dans la capture, le traduire ou réaliser des conversions d’unités. Avec l’icône Corbeille, vous pouvez supprimer directement le screenshot et avec l’icône Partage, vous affichez la vue Partage évoquée plus haut.

Si vous tapotez sur “Terminer” dans le coin supérieur gauche, cinq options : “Enregistrer dans Photos”, “Enregistrer dans Fichiers”, “Enregistrer dans Notes”, “Copier et Supprimer” et “Supprimer la capture”. L’avant-dernière permet de copier la capture dans le presse-papiers, sans l’enregistrer où que ce soit. Très pratique.

Pour quitter l’éditeur, vous pouvez aussi balayer vers le haut depuis le bas de l’écran (ou appuyer sur le bouton Home) pour revenir à la vue aperçu.

Vous pouvez aussi prendre des screenshots en pleine page

Sur Safari, vous pouvez prendre la capture de toute une page web, peu importe sa longueur. Lorsque vous faites apparaître l’éditeur, vous verrez un onglet “Pleine page”. Tapotez dessus et vous verrez toute la capture sur la droite de l’écran, avec une fenêtre d’aperçu montrant la portion en question. Vous pouvez rogner la page via l’icône dédiée, mais par défaut, toute la page est sélectionnée.

Pour la sauvegarder, tapotez sur “Terminer” et choisissez “Enregistrer le PDF dans Fichiers”. Si vous tapotez sur “Enregistrer dans Photos”, vous ne garderez que la capture standard.