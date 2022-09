Tous les Apple iPhone 15 devraient être équipés du Dynamic Island

Dynamic Island devrait être présent sur tous les iPhone 15. Le ProMotion 120 Hz, par contre, resterait exclusif aux modèles Pro.

Maintenant que l’iPhone 14 est officiel, les yeux sont déjà tournés vers la prochaine génération. Les analystes et autres spécialistes du marché du mobile, et plus précisément d’Apple, se livrent déjà au jeu des rumeurs en ce qui concerne l’iPhone 15. Et il semble qu’il y ait déjà une information importante. Le Dynamic Island devrait être étendu à tous les modèles de la génération.

Dynamic Island devrait être présent sur tous les iPhone 15

Toute la gamme iPhone 15 disposerait donc du Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro. Dans un tweet découvert par MacRumors, l’analyste spécialisé Ross Young explique s’attendre à ce qu’Apple fasse de son Dynamic Island un standard sur tous les iPhone de 2024. De plus, l’entreprise garderait sa technologie d’écran ProMotion 120 Hz exclusive aux variantes Pro à cause, semble-t-il, d’une chaîne d’approvisionnement qui “ne peut supporter” la fonctionnalité sur davantage de modèles abordables. Dans un autre tweet, Ross Young explique que la firme de Cupertino devrait très probablement proposer cette technologie sur ses iPhone moins onéreux en 2024.

Le ProMotion 120 Hz, par contre, resterait exclusif aux modèles Pro

Proposer le Dynamic Island en standard sur tous les nouveaux iPhone à partir de maintenant serait tout à fait logique pour la marque à la pomme, notamment pour encourager les développeurs à tirer avantage de cette fonctionnalité. Certaines applications en profitent déjà, pour le fun, si l’on peut dire. Une fois iOS 16.1 déployé, plus tard cette année, Dynamic Island fonctionnera aussi avec l’API Live Activities d’Apple. C’est une fonctionnalité qui rendra l’iPhone standard plus attrayant aux clients qui ont décidé de conserver leur appareil actuel. Bien que l’iPhone 12 fut une grosse mise à jour par rapport à l’iPhone 11, l’iPhone 13 et l’iPhone 14 sont clairement moins intéressants sur ce point. Il n’y a pas énormément de raisons d’acheter la dernière génération à moins que vous n’ayez un iPhone datant déjà de plusieurs années, et ce n’est pas une bonne chose pour la firme de Cupertino.