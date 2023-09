Total War : Pharaoh part à la conquête de l’Âge du Bronze

Les Égyptiens, les Hittites et les Cananéens se disputent le pouvoir en plein déclin de l'Âge du Bronze dans Total War : Pharaoh.

En plus de permettre aux joueurs de vivre au cœur d’une recréation authentique de l’Égypte Antique, d’être le témoin de la mort du pharaon Mérenptah et d’affronter les événements déterminants de l’effondrement de l’Âge du Bronze, Total War : Pharaoh de Creative Assembly offre un gameplay en deux temps. Le tour par tour pour s’occuper de l’administration, la diplomatie et l’exploration, et les combats tactiques pour mener des milliers de troupes en temps réel. Sur le champ de bataille, les armées ennemies ne sont pas les seules menaces… La météo peut changer du tout au tout, passant des pluies diluviennes aux tempêtes de sable. Ces évolutions impactent directement le terrain, et peuvent faire basculer l’issue d’un combat.

Total War : Pharaoh sera disponible au format numérique le 11 octobre prochain sur PC via Steam et Epic Games Store puis plus tard dans l’année sur Mac et Linux. De plus, une édition limitée pour Total War : Pharaoh au format physique sortira le 23 octobre prochain. Celle-ci comprendra des packs de cosmétiques et un double poster illustrant la carte de campagne d’un côté et des portraits des leaders emblématiques des factions du jeu de l’autre. Enfin, un week-end d’accès anticipé se tiendra du 29 septembre au 2 octobre prochain.

Une campagne personnalisable pour Total War : Pharaoh

Grâce à la toute nouvelle option de personnalisation de campagne, les joueurs ne vivront jamais deux fois la même histoire. Ils pourront ajuster les moindres paramètres pour une partie sur mesure, à savoir positions de départ aléatoires pour toutes les factions, attribution des ressources détaillée, déclenchement des catastrophes naturelles et plus encore. A noter que prier les dieux sera également important dans Total War : Pharaoh. Si le manque de respect se paie comptant, montrer sa ferveur parmi les 19 déités disponibles, qui dressent un panorama complet des panthéons culturels de l’époque, permettra de gagner des bonus de gameplay pendant plusieurs tours.