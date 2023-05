Total War : Pharaoh propose de gouverner l’Égypte antique

Creative Assembly va explorer l'époque du Nouvel Empire égyptien avec Total War : Pharaoh.

En plein effondrement de l’âge du bronze, le pharaon succombe et laisse les peuples d’Égypte, de Canaan et de l’Empire Hittite sans leader. Les joueurs auront ainsi le choix entre huit chefs de faction issus de trois cultures différentes, chacune ayant un style de jeu unique, pour diriger l’Égypte antique que cela soit par la diplomatie ou par la guerre. Ce nouveau chapitre de la licence Total War du studio Creative Assembly se caractérise avec une nouvelle campagne personnalisable ainsi que des batailles dynamiques. Elle comprendra également un certain nombre d’options de personnalisation afin de s’assurer qu’elle est différente à chaque fois, allant de positions de départ aléatoires à divers paramètres de ressources et même à la possibilité de jouer avec les catastrophes naturelles (orages, tempêtes de sable ainsi que la propagation du feu qui peut brûler les colonies et les armées).

Un trailer pour Total War : Pharaoh

Todor Nikolov, game director chez Creative Assembly, a déclaré :

Peu de périodes historiques sont aussi iconiques que l’Égypte antique. Les intrigues politiques, les grandes catastrophes ou les campagnes guerrières, c’est l’environnement parfait pour un jeu Total War. En tant que Pharaon, vous devez sauver l’Égypte de la destruction et guider votre peuple dans les temps troublés de l’effondrement de l’âge du bronze. Il vous appartient de survivre ou de disparaître dans les méandres de l’Histoire.

Total War : Pharaoh sortira sur PC via Steam et l’Epic Games Store en octobre prochain. A noter qu’une version Mac est également en développement du côté de Feral Interactive, mais sera disponible plus tard dans l’année.