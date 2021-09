Tomb Raider en série animée : Hayley Atwell sera la nouvelle voix de Lara Croft

La comédienne britannique Hayley Atwell a été choisie par Netflix, Legendary Pictures et Powerhouse Animation Studios pour donner sa voix à Lara Croft dans la série animée Tomb Raider.

Annoncée en janvier dernier, la série animée Tomb Raider de Netflix reprendra après les événements de la trilogie reboot de Crystal Dynamics et Eidos Montréal. L’iconique Lara Croft va partir à la découverte de nouveaux territoires avec la voix d’Hayley Atwell, une actrice anglaise qui s’est fait connaître dans Agents of S.H.I.E.L.D. avec le personnage Peggy Carter, qui sera de retour dans What If…?, l’anthologie Marvel de Disney+. Elle est écrite par Tasha Huo (The Witcher : Blood Origin, Red Sonja) qui en assure également la production avec Dmitri M. Johnson, fondateur et PDG de dj2 Entertainment, Stephan Bugaj, Howard Bliss et Jacob Robinson via Tractor Pants.

Hayley Atwell is Lara Croft! Netflix’s upcoming TOMB RAIDER anime series from Powerhouse Animation picks up after the event of Square Enix’s video game reboot trilogy, and will follow Atwell’s Lara Croft in her latest, greatest adventure. pic.twitter.com/4NT02YfuOH — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 13, 2021

La série animée Tomb Raider n’est pas encore datée, mais Camilla Luddington ne sera pas de retour. Les fans francophones devraient s’attendre à ce qu’Anna Sigalevitch soit impliquée dans le projet (la remplaçante d’Alice David qui avait pris le flambeau de Françoise Cadoll dans le reboot de 2013). Sur le grand écran, l’archéologue et chasseuse de trésors a été incarnée par Angelina Jolie dans deux films pendant les années 2000. La franchise de Square Enix a été relancée au cinéma en 2018 avec Alicia Vikander dans le rôle principal. Une suite à ce film est en préparation avec Misha Green de Lovecraft Country à l’écriture et à la réalisation. A noter que les jeux se sont vendus à plus de 84 millions d’exemplaires.