Tom Holland dévoile la co-star de MCU qui l’a aidé à maîtriser les larmes factices

Tom Holland a sollicité des conseils de jeu précieux auprès d'autres acteurs de l'univers Marvel, y compris l'apprentissage de comment simuler des pleurs convaincants grâce à un super-héros puissant de l'univers Marvel. Qui pourrait être ce super-héros, d'après vous ?

Tom Holland, l’apprentissage de l’émotion

Le célèbre acteur de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU), Tom Holland, a récemment dévoilé avoir sollicité les conseils de ses pairs du MCU pour perfectionner son jeu d’acteur. Il a notamment appris à simuler les pleurs de manière convaincante, une technique enseignée par un autre héros iconique du MCU.

Des conseils précieux

Après avoir rejoint le MCU en 2015 grâce à un accord entre Marvel Studios et Sony Pictures, Tom Holland a fait ses débuts en tant que Peter Parker, alias Spider-Man, dans Captain America : Civil War en 2016. Depuis, il est devenu l’un des piliers du MCU, apparaissant dans Avengers : Infinity War et Endgame, et en tant que protagoniste de sa propre trilogie Spider-Man.

Au fil de son parcours au sein du MCU, Holland a bénéficié des conseils de ses collègues, des conseils qui se sont avérés précieux pour ses rôles récents hors MCU. Parmi ces conseils, celui de Benedict Cumberbatch, interprète de Doctor Strange depuis 2016, a particulièrement marqué l’acteur.

Un mentor inattendu

Selon Holland, Cumberbatch lui a appris à simuler les pleurs lors de scènes émotionnelles. L’acteur révèle avoir traversé une période où il avait du mal à pleurer, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Cependant, grâce aux précieux conseils de Cumberbatch, il a réussi à exprimer ses émotions sans puiser dans ses propres expériences personnelles.

”J’ai demandé à Benedict Cumberbatch de nombreux conseils sur le jeu d’acteur. J’étais dans une phase où j’avais vraiment du mal à pleurer, aussi bien dans ma vie personnelle que sur le plateau. Cela m’affectait beaucoup. J’étais tellement préoccupé par les scènes où je devais pleurer que je finissais par m’empêcher de pleurer… Il m’a expliqué une technique qu’il utilise avec son diaphragme, qui ressemble presque à un rire. Il m’a montré comment faire sur le plateau, et j’ai commencé à l’utiliser. Maintenant, j’adore les scènes où je dois pleurer. Je me sens vraiment à l’aise et c’est quelque chose que j’ai dans ma palette. Je n’ai plus besoin de puiser dans mes expériences passées ou personnelles.”

Et après le MCU ?

Après la sortie du dernier volet de sa trilogie Spider-Man : No Way Home en 2021, Tom Holland a produit et joué dans la mini-série AppleTV+ The Crowded Room. Malgré une pause dans sa carrière d’acteur, Holland est attendu pour reprendre son rôle de Peter Parker dans le quatrième opus de Spider-Man.