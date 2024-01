Tom Ellis dévoile deux conditions précises pour un retour dans la série Lucifer

Tom Ellis a fait part de ses deux exigences pour reprendre son rôle de Lucifer, soulignant sa réticence à relancer le célèbre drame surnaturel. Quelles sont donc ces conditions qu'il a posées ?

Tl;dr Tom Ellis envisagerait de reprendre son rôle de Lucifer sous certaines conditions.

L’acteur préférerait un film plutôt qu’une nouvelle saison de la série.

Ellis insiste sur l’importance d’un bon scénario et refuse de faire revivre la série pour des raisons financières.

La fin de la série est assez définitive, mais une éventuelle suite pourrait être envisagée sous forme de film.

Tom Ellis et son éventuel retour dans le rôle de Lucifer

L’acteur britannique Tom Ellis, célèbre pour son interprétation du personnage de Lucifer dans la série éponyme, a révélé ses deux conditions pour reprendre ce rôle. Ellis a incarné ce personnage charismatique jusqu’en 2021, clôturant l’épopée du protagoniste diabolique qui a quitté l’Enfer pour vivre à Los Angeles et travailler comme consultant pour le LAPD.

Un film plutôt qu’une nouvelle saison

Interrogé lors du podcast Inside of You with Michael Rosenbaum sur un éventuel retour pour une septième saison de Lucifer ou pour un film, Ellis a exprimé sa préférence pour un film. Cependant, l’acteur souligne l’importance d’un bon scénario et refuse de faire revivre la série pour des raisons financières.

Préserver l’héritage de la série

Dans le final de la série, Lucifer prend une décision cruciale pour le bien de Rory, sa future fille avec Chloe. Après la mort de Chloe, les deux personnages sont réunis pour l’éternité. Cette conclusion est assez définitive, même dans le contexte des séries fantastiques, ce qui corrobore l’insistance de Ellis sur le fait que tout retour devrait avoir une histoire valable.

Une possible suite en film

Un retour de Lucifer pourrait fonctionner mieux sous forme de film plutôt qu’une saison de télévision, puisque l’histoire de Chloe et Lucifer est essentiellement terminée. Cependant, un chapitre supplémentaire pourrait être envisagé, où le duo devrait revenir sur Terre pour accomplir une mission particulière. Une quête secondaire mémorable pourrait être envisagée sans dévaloriser le voyage que le duo principal a déjà vécu.