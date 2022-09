TikTok proposerait une modération plus indulgente aux comptes les plus populaires

Sur TikTok, une modération à deux vitesses ? C'est ce que rapporte le magazine Forbes. Cela n'aurait malheureusement rien de surprenant.

L’année dernière, TikTok utilisait un système de modération à deux niveaux qui offrait un traitement privilégié à ses utilisateurs les plus populaires, selon un rapport de Forbes. Le magazine a obtenu un enregistrement audio d’une réunion datant de septembre 2021 dans laquelle l’entreprise détaille une fonctionnalité interne baptisée “creator labels” qui est réservée aux comptes disposant de plus de 5 millions d’abonnés. Lorsqu’il est question d’effectuer une modération sur ces utilisateurs, le plus souvent des influenceurs et des célébrités, TikTok les ferait passer sur une queue de modération séparée, queue qui voit l’entreprise traiter ces comptes différemment du commun des mortels.

“Nous ne voulons pas traiter ces utilisateurs comme… n’importe quel autre compte. Il y a un peu plus d’indulgence, je dirais”, déclarait un employé de l’équipe Confiance et sécurité de TikTok durant la réunion, toujours selon Forbes. Sur son site, l’entreprise déclare pourtant que ses Règles communautaires “s’appliquent à tous [les] utilisateurs et à tout ce qui est partagé sur TikTok”.

TikTok n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaire, mais un porte-parole de l’entreprise déclarait à Forbes ne pas être plus indulgent dans la modération des comptes avec plus de cinq millions d’abonnés, ajoutant qu’elle n’a pas de queues de modération basées sur le nombre d’abonnés.

Si le rapport est avéré, TikTok ne sera pas la première entreprise à traiter différemment ses utilisateurs les plus influents et les plus puissants. En 2021, The Wall Street Journal rapportait comment le système XCheck de Meta avait permis à des millions de profils Facebook et Instagram de grande valeur d’éviter les règles en place. Dans l’un des incidents décrits dans l’article, le système a empêché les modérateurs de Facebook de supprimer des photos de nu publiées par Neymar d’une femme qui accusait la star brésilienne de harcèlement sexuel. Le post avait été vu plus de 60 millions de fois avant que Meta prenne des mesures. De plus, l’entreprise n’avait pas banni le compte de Neymar, bien qu’il ait pourtant partagé un nu non consenti en violation avec ses standards en place.