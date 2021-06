TikTok Jump permet d’intégrer des apps dans les vidéos

TikTok annonce l'arrivée prochaine de TikTok Jump, une fonctionnalité permettant aux créateurs d'intégrer des fonctionnalités d'applications tierces dans leurs vidéos.

TikTok est l’un des réseaux sociaux les plus populaires du moment. Les créateurs sont extrêmement nombreux et la plate-forme a tout intérêt à élargir les possibilités si elle veut attirer encore davantage d’utilisateurs. C’est pour cette raison qu’elle annonce aujourd’hui l’introduction de TikTok Jump.

TikTok annonce l’introduction de TikTok Jump

TikTok permet aux créateurs de contenus de créer des vidéos avec de la musique et des filtres très drôles mais l’entreprise annonce l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité baptisée TikTok Jump. Avec cette nouvelle option, les créateurs pourront bientôt ajouter un nouveau degré d’interactivité à leurs vidéos en intégrant des fonctionnalités d’autres applications directement dans leurs vidéos.

Pour lier dans les vidéos des fonctionnalités d’applications tierces

Que cela signifie-t-il au juste ? Dans la vidéo ci-dessous, l’application de partage de recettes Whisk est un bon exemple d’intégration d’application. Imaginons que vous filmez une vidéo de cuisine sur TikTok. Vous pourrez intégrer une recette de Whisk dans votre vidéo, facilitant les choses à vos abonnés qui souhaiteraient réaliser, eux aussi, cette recette.

Parmi les autres intégrations déjà possibles, on pourrait citer Wikipedia, Quizlet, StatMuse, Tabelog et Breathwrk mais l’on se doute bien que d’autres options seront rapidement et régulièrement ajoutées. Selon le communiqué de TikTok, “conçus par des fournisseurs tiers, les Jumps sont de mini-programmes et services que les créateurs peuvent intégrer dans leurs vidéos via des liens. Les utilisateurs du monde entier peuvent cliquer sur ces liens pour explorer des recettes, répondre à des quizz, découvrir des outils d’apprentissage pratiques et bien plus encore, créant ainsi des expériences plus dynamiques et utiles pour notre communauté.”

À l’heure actuelle, cette fonctionnalité semble limitée à certains utilisateurs triés sur le volet. En cours de test donc. Mais il ne fait aucun doute qu’elle sera déployée à grande échelle très bientôt. À suivre !