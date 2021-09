TikTok franchit la barre symbolique du milliard d’utilisateurs actifs mensuels

TikTok compte désormais plus d'un milliard d'utilisateurs actifs mensuels. Et cette croissance ne semble pas vouloir s'arrêter.

TikTok est l’un des réseaux sociaux les plus populaires du moment. La chose n’est plus à démontrer. Mais s’il fallait des chiffres pour le prouver, sachez que, selon la plate-forme, ce sont désormais plus d’un milliard d’utilisateurs qui y sont actifs chaque mois. Des données vraiment impressionnantes, non ?

TikTok compte désormais plus d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels

TikTok n’a cessé de faire grossir sa base d’utilisateurs ces dernières années et aujourd’hui, selon un communiqué officiel, on apprend que l’entreprise vient enfin de franchir la barre symbolique du milliard d’utilisateurs. Désormais, la plate-forme compte plus d’un milliard d’utilisateurs actifs chaque mois dans le monde entier.

Un chiffre tout simplement dingue et quand on n’y pense, tout ceci a failli ne jamais être possible. En effet, en 2020, le gouvernement américain avait annoncé son intention de contraindre ByteDance (la maison mère de TikTok, basée en Chine) à vendre TikTok à une entreprise américaine, faute de quoi l’application serait purement et simplement bannie des stores américains. Fort heureusement, cela n’est jamais arrivé.

Et cette croissance ne semble pas vouloir s’arrêter

On imagine en tous les cas que, si ceci avait dû arriver, TikTok aurait alors perdu énormément d’utilisateurs et si le bannissement avait été prononcé, la plate-forme n’aurait pas eu accès au marché des Étast-Unis, un marché qui, selon la société, est l’un de ses plus importants, avec l’Inde et le Brésil. D’autres plates-formes comme Instagram ont aussi franchi cette barre du milliard d’utilisateurs actifs mensuellement, et cette dernière a même d’ailleurs lancé son propre concurrent de TikTok avec Reels.

Cela étant dit, TikTok est encore loin, très loin de venir marcher sur les plates-bandes de Facebook. Selon les derniers chiffres en date, la firme de Menlo Park compterait près de 3 milliards d’utilisateurs actifs mensuels. Il faudra certainement un certain temps avant que TikTok ne puisse rivaliser, si jamais il y parvient un jour, évidemment.