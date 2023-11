They Follow : la suite du film d’horreur psychologique It Follows

Neon annonce la production de They Follow.

Si David Robert Mitchell (Virgin, The Myth of the American Sleepover, Under the Silver Lake) revient en tant que scénariste et réalisateur, Maika Monroe (Greta, Honey Boy, Watcher) reprendra le rôle principal de Jay Height dans They Follow. La suite de It Follows réunit l’équipe de tournage et le PDG de Neon, Tom Quinn.

Good Fear Content coproduira They Follow avec Neon. David Robert Mitchell est producteur avec Jake Weiner et Chris Bender de Good Fear Content, ainsi qu’avec les producteurs originaux de It Follows, David Kaplan, Erik Rommesmo, Rebecca Green et Laura Smith. La production sera lancée dès l’année prochaine.

It Follows, un improbable retour dix ans après

L’histoire du film It Follows tourne autour de Jaime “Jay” Height, une jeune femme qui devient la cible d’une entité surnaturelle après avoir eu une expérience sexuelle. Cette entité prend la forme de différentes personnes et la poursuit sans relâche, forçant Jay et ses amis à chercher un moyen de se débarrasser de cette malédiction.

En plus d’explorer les thèmes de la sexualité, de la peur, de la paranoïa et de la vulnérabilité, It Follows a été salué par la critique pour son atmosphère angoissante, sa bande originale mémorable et sa réflexion sur les peurs intimes. En plus de Maika Monroe, le casting était composé de Keir Gilchrist, Daniel Zovatto, Jake Weary, Olivia Luccardi et Lili Sepe.