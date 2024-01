Théorie Doctor Who : Le prochain compagnon serait un autre Enfant Intemporel

Entre le Docteur et son nouveau compagnon dans Doctor Who, de nombreuses comparaisons peuvent être établies, dont beaucoup renvoient à l'intrigue de l'Enfant Intemporel. Et si on explorait cela plus en détail ?

Tl;dr Nouveau compagnon du Docteur a des similitudes avec le scénario de l’Enfant Intemporel.

Ruby Sunday et le Docteur sont tous deux des “trouvées”.

Des indices suggèrent que ce parallèle jouera un rôle important dans les prochaines saisons.

L’origine mystérieuse de Ruby Sunday sera un point central de la saison 14.

La récente évolution de Doctor Who a fait naître des comparaisons entre le Docteur et son nouveau compagnon. Cette intrigue se développe autour du controversé scénario de l’Enfant Intemporel, qui a modifié radicalement l’histoire du Docteur.

Un passé commun

Le Docteur, qui était auparavant considéré comme originaire de Gallifrey, est en réalité un trouvé. De plus, le Maître a révélé que le Docteur avait eu de nombreuses régénérations avant le Premier Docteur de William Hartnell, dont il ne se souvient pas. Tout aussi surprenante est l’origine de Ruby Sunday, le nouveau compagnon de la saison 14 de Doctor Who, qui semble suivre le même schéma que l’origine trouvée du Docteur.

Des destins liés

Ainsi, Ruby et le Docteur ont plus qu’une simple solitude en commun. Tous deux sont des “trouvés”, un fait révélé lors d’une conversation sur l’adoption de Ruby dans l’épisode spécial Noël 2023 de Doctor Who, “The Church on Ruby Road”. Cette révélation confirme que la série ne se contente pas de reconnaître l’existence du scénario de l’Enfant Intemporel, mais le met en avant.

Une histoire qui se répète

Les origines de Ruby et du Docteur présentent des similitudes frappantes. Tous deux ont été abandonnés pendant leur jeunesse et ne savent pas à quelle distance ils se trouvent de leur véritable foyer. De plus, ils ont été recueillis et élevés par des personnes proches comme s’ils étaient des leurs. Le fait d’avoir deux Enfants Intemporels voyageant ensemble dans le TARDIS crée un parallèle intéressant, qui renforce les comparaisons entre Ruby et le Docteur.