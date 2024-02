Theatre of Darkness: Yamishibai, un must pour les fans de Junji Ito

Les fans de Junji Ito, impatients face au retard de l'adaptation d'Uzumaki par Adult Swim, peuvent trouver leur bonheur avec la série animée Theatre of Darkness: Yamishibai.

Tl;dr Theatre of Darkness: Yamishibai comble le vide pour les fans de Junji Ito.

Chaque épisode dure seulement quatre minutes mais possède une vision artistique unique.

La série tire ses racines des mythes et légendes urbaines japonaises.

Theatre of Darkness: Yamishibai est disponible sur Crunchyroll.

Un remède pour les fans de Junji Ito

Avec le report de l’adaptation très attendue de Uzumaki par Adult Swim, les amateurs d’anime d’horreur sont à la recherche d’un remède. Ils le trouveront dans Theatre of Darkness: Yamishibai, malgré la brièveté de ses épisodes de quatre minutes. Sa vision artistique, unique et parfois controversée, avec l’avantage supplémentaire de saisons thématiques, saura captiver les téléspectateurs. De plus, il y a 12 saisons à dévorer, la dernière étant toujours en cours.

Un format court mais intense

Présentée principalement par un personnage non officiel, affectueusement surnommé “Narrator-san” par les fans, la plupart de ces histoires condensées explorent divers aspects de l’horreur, plongeant souvent profondément dans le surréalisme et le métaphysique. Pourtant, certains épisodes, voire des saisons entières, divergent parfois du ton attendu en racontant des histoires qui mettent davantage l’accent sur la tragédie ou même la mignonnerie au lieu de l’horreur.

Les meilleures aspects de l’horreur à la Ito

Connu aussi sous le nom de Yamishibai : Histoires de Fantômes Japonais, cette série animée tente d’émuler le style traditionnel du théâtre de rue japonais appelé kamishibai. Chaque épisode de Theatre of Darkness: Yamishibai a ses racines dans un mythe ou une légende urbaine du Japon, ce qui, avec les tonalités inquiétantes de la série, donnera sûrement aux téléspectateurs une sensation à la manière de Ito.