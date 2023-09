The Wonderful Story of Henry Sugar, un conte lunaire sur le grand écran

Le premier film d'une série de quatre courts-métrages adaptés des nouvelles de Roald Dahl.

Produit par Wes Anderson (Isle of Dogs, The French Dispatch, Asteroid City), Steven Rales (Stoker, Trance, Labor Day) et Jeremy Dawson (Requiem for a Dream, Frida, The Fountain) pour American Empirical Pictures, Indian Paintbrush et Netflix, The Wonderful Story of Henry Sugar raconte l’histoire d’Henry Sugar, un homme riche qui a entendu parler d’un gourou capable de voir sans l’aide de ses yeux et qui entreprend de maîtriser cette technique afin de tricher aux jeux d’argent.

Un trailer pour The Wonderful Story of Henry Sugar

Déjà diffusé dans certains cinémas, le film The Wonderful Story of Henry Sugar du réalisateur Wes Anderson sortira en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 27 septembre prochain. Le casting est composé de Benedict Cumberbatch (Henry Sugar), Ralph Fiennes (Roald Dahl), Dev Patel (Dr. Chatterjee), Ben Kingsley (Imdad Khan), Rupert Friend (Claud) et Richard Ayoade (Dr. Marshall).

The Wonderful Story of Henry Sugar sera suivi de The Swan le 28 septembre, de The Ratcatcher le 29 septembre et de Poison le 30 septembre. Pour mémoire, Wes Anderson s’était déjà inspiré des travaux du romancier britannique Roald Dahl pour Fantastic Mr. Fox en 2009, qui a été nommé pour l’Oscar du meilleur film d’animation mais a perdu face au classique Là-haut de Disney/Pixar.