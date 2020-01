The Witcher : les ventes des romans explosent grâce à la série Netflix

Après avoir relancé les ventes de l'adaptation vidéoludique du studio CD Projekt, la série télévisée The Witcher contribue également à la hausse des ventes des romans de l'auteur Andrzej Sapkowski.

Le succès de la première saison de The Witcher sur la plateforme Netflix a amené la maison d’édition responsable des romans du polonais Andrzej Sapkowski à revoir ses objectifs : “Orbit imprime plus d’un demi-million de livres pour répondre à la demande (…) La demande pour les huit livres de la série a augmenté régulièrement dans l’attente du lancement de la série Netflix. Depuis sa diffusion, les ventes ont été phénoménales dans tous les formats et la filiale américaine d’Orbit est actuellement en train de réimprimer plus de 500.000 copies pour répondre à cette demande exceptionnelle (…) Nous sommes conscients que les romans ne sont pas disponibles partout en ce moment, mais notre équipe dédiée à l’inventaire et nos imprimeurs travaillent fort. Tous les livres sortiront de notre entrepôt et seront de retour en stock très bientôt.”

En France, les romans Le Sorceleur cartonnent aussi

Même son de cloche du côté des éditions Bragelonne qui avouent d’ailleurs avoir anticipé la demande avec des réimpressions régulières : “Du jour au lendemain, les ventes ont doublé, et Amazon a commencé à commander de grandes quantités (…) Nous en avons vendu 80.000 exemplaires durant les fêtes de fin d’année“. Rappelons que The Witcher 3 a enregistré un nouveau record d’utilisateurs sur la plateforme Steam (103.329 joueurs connectés simultanément) après la diffusion de la série The Witcher.

Andrzej Sapkowski trouve un accord avec CD Projekt RED

En conflit depuis plusieurs mois, l’auteur Andrzej Sapkowski et le studio polonais CD Projekt RED ont finalement trouvé un accord pendant les fêtes de fin d’année : “Les créateurs de la série de jeux The Witcher et du prochain jeu de rôle Cyberpunk 2077, ainsi que Andrzej Sapkowski, auteur des livres The Witcher, annoncent que les deux parties ont signé un accord renforçant leurs relations. Celui-ci satisfait et clarifie pleinement les besoins et les attentes des deux parties, passées et présentes, et établit un cadre pour la future coopération entre les deux parties. L’accord permet aux équipes de CD Projekt RED d’avoir de nouveaux droits et confirme le titre de propriété intellectuelle de la société sur les jeux vidéo, les romans graphiques, les jeux de société et les marchandises associés à la licence The Witcher.”

Adam Kicinski, PDG de CD Projekt RED, déclare de son côté : “Nous avons toujours admiré les travaux de M. Andrzej Sapkowski – une grande inspiration pour nos équipes. Je crois qu’aujourd’hui marque une nouvelle étape dans notre relation durable.“