The Velveteen Rabbit : un conte familial qui mélange des images réelles et animées

Une nouvelle adaptation pour The Velveteen Rabbit, un roman pour enfants écrit par Margery Williams (également connue sous le nom de Margery Williams Bianco) et illustré par William Nicholson.

Produit par Magic Light Pictures sur un scénario de Tom Bidwell, inspiré du classique de la littérature enfantine anglaise de Margery Williams, le film The Velveteen Rabbit a été pensé comme un programme spécial de 40 minutes et raconte l’histoire d’un enfant de 7 ans, nommé William, qui reçoit son nouveau jouet préféré pour Noël. Il y découvre un ami pour la vie et découvre un monde de magie.

Un trailer pour The Velveteen Rabbit

The Velveteen Rabbit sera diffusé en exclusivité sur la plateforme de streaming Apple TV+ à partir du 22 novembre prochain. Le casting vocal est composé de Phoenix Laroche (William), Alex Lawther (le lapin de velours), Helena Bonham Carter (le cheval sage), Nicola Coughlan (la fée de la salle de jeux), Bethany Antonia (la lapine), Lois Chimimba (la voiture), Paterson Joseph (le roi), Clive Rowe (le lion), Nathaniel Parker (le lapin), Tilly Vosburgh (Momo), Samantha Colley (la mère) et Leonard Buckley (le père).