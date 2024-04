The Spiderwick Chronicles Saison 2 : Tout ce que nous savons sur sa potentielle réalisation

La chaîne Roku a redonné vie à l'adaptation télévisée des Chroniques de Spiderwick. Cependant, la série fantastique pour jeunes adultes reviendra-t-elle pour une deuxième saison ? Qu'en pensez-vous ?

Tl;dr La série “The Spiderwick Chronicles” pourrait avoir une saison 2.

La suite n’est pas encore confirmée par la chaîne Roku.

Le casting original devrait revenir pour la saison 2.

L’histoire se poursuivrait avec l’équipe de Jared et Arthur.

L’avenir incertain de “The Spiderwick Chronicles”

Adaptée par la chaîne Roku en 2024, The Spiderwick Chronicles se retrouve à un tournant. Basée sur la série de livres éponyme de Tony DiTerlizzi et Holly Black, cette saga fantastique pour jeunes adultes met en scène la famille Grace qui, après avoir emménagé dans le mystérieux domaine Spiderwick, découvre un monde parallèle peuplé de créatures magiques. Malgré le mélange réussi de problèmes du monde réel et de contes de fées classiques, la série n’a pas encore été renouvelée pour une deuxième saison.

Le défi des chiffres face à un coût de production élevé

The Spiderwick Chronicles représente un pari coûteux pour la chaîne Roku, connue principalement pour son contenu original plus économique à produire. Ainsi, il n’est pas surprenant que la série n’ait pas encore été renouvelée. La décision finale de Roku dépendra probablement des chiffres à long terme avant d’autoriser la production de nouveaux épisodes.

Un casting fidèle pour une suite

Si une deuxième saison venait à voir le jour, on peut supposer que l’ensemble du casting principal serait de retour. La famille Grace, incarnée par Lyon Daniels (Jared), Joy Bryant (Helen), Noah Cottrell (Simon) et Mychala Lee (Mallory), est au cœur de l’histoire. Le retour de Christian Slater en tant que Mulgarath est moins certain.

Une histoire qui n’a pas dit son dernier mot

La fin de la première saison de The Spiderwick Chronicles a laissé de nombreuses portes ouvertes. Jared, se retrouvant dans l’autre royaume, fait la rencontre d’Arthur Spiderwick, disparu depuis des années. Avec la famille Grace dispersée, la série a un chemin clair pour avancer : Jared s’alliera à Arthur pour retourner dans le monde des humains et stopper une fois pour toutes les plans de Mulgarath.