The Shards : une série HBO pour le roman de Bret Easton Ellis

Le réalisateur italien Luca Guadanigno va revenir sur la chaîne américaine HBO pour s'occuper de l'adaptation du roman The Shards en série télévisée.

En plus de s’occuper de la réalisation, Luca Guadanigno (Suspiria, Beckett, Bones and All, Challengers, Queer) va également écrire chaque épisode de la série télévisée The Shards qui sera diffusée sur HBO, sachant que Nick Hall et Brian Young superviseront le scénario. Celle-ci sera d’ailleurs découpée en trois saisons de dix épisodes et ira au-delà du roman original. Fruit de l’imaginaire behavioriste du créateur de The Rules of Attraction et American Psycho, l’histoire de The Shards suit Bret, dix-sept ans, élève de terminale dans la prestigieuse école Buckley, qui accueille un nouvel élève au passé mystérieux. Robert Mallory est un garçon brillant, séduisant et charismatique qui cache un secret à Bret et à ses amis, alors même qu’il s’intègre à leur cercle très fermé.

EXCLUSIVE: Bret Easton Ellis’ ‘The Shards,’ which is both a podcast and novel, is in the works at HBO as a drama series, Deadline has learned. Ellis will write and EP with Nick Hall and Brian Young https://t.co/cEcBLkx5Eg — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 18, 2023

The Shards est confiée à Luca Guadanigno

L’obsession de Bret pour Mallory n’a d’égale que sa préoccupation de plus en plus troublante pour le Trawler, un tueur en série en liberté qui semble se rapprocher de plus en plus de Bret et de ses amis, les narguant – et Bret en particulier – avec des menaces grotesques et des actes de violence horribles et très localisés. Les coïncidences sont troublantes, mais elles sont aussi filtrées par l’imagination d’un adolescent dont les dons pour construire des récits à partir des filaments de sa propre vie sont sur le point de faire de lui l’une des sensations littéraires les plus explosives de sa génération. Peut-il faire confiance à ses amis – ou à son propre esprit – pour comprendre le danger qui semble les menacer ? Contrecarré par le monde et par ses propres désirs innés, secoué par des fixations malsaines, il sombre dans la paranoïa et l’isolement, tandis que la relation entre le Trawler et Robert Mallory se précipite inexorablement vers une collision.