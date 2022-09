The School for Good & Evil : une école de fantasy avec des gentils et des méchants

Kerry Washington (Professeure Dovey) et Charlize Theron (Lady Lesso) accueillent les élèves Sophia Anne Caruso (Sophie) et Sofia Wylie (Agatha) dans The School for Good & Evil.

Basé sur la série de romans à succès de Soman Chainani et réalisé par Paul Feig, le film The School for Good & Evil met en scène les comédiennes Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Charlize Theron et Kerry Washington. L’intrigue est centrée sur Sophie et Agatha, les meilleures amies qui découvrent l’endroit où les légendes des contes de fées vont à l’école, à savoir l’École du bien et du mal, où des garçons et des filles ordinaires sont formés pour devenir des héros et des méchants de contes de fées. Avec ses ambitions de princesse, Sophie sait qu’elle sera choisie pour l’école du Bien et qu’elle rejoindra les rangs des anciens élèves comme Cendrillon et Blanche-Neige. Quant à Agatha, avec son esthétique sinistre et son chat méchant, elle semble tout indiquée pour les méchants de l’école du mal. Pourtant, les filles ne tardent pas à voir leurs destins s’inverser… pour le pire et pour le meilleur.

Un trailer pour The School for Good & Evil

The School for Good & Evil sera disponible le 19 octobre prochain sur la plateforme de streaming Netflix. Les autres acteurs du long-métrage sont Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Jamie Flatters, Kit Young, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, Mark Heap, Patti LuPone et Rachel Bloom.