The Sandman : un épisode inédit en deux parties est disponible sur Netflix

Netflix sort un nouvel épisode pour la série télévisée The Sandman.

Sortie depuis plus de deux semaines, la plateforme de streaming Netflix a surpris les fans de la série télévisée The Sandman avec un épisode inédit en deux parties présentant les histoires préférées des romans graphiques de Neil Gaiman, à savoir A Dream of A Thousand Cats et Calliope, avec les comédiens James McAvoy, Sandra Oh, David Tennant et Michael Sheen.

Surprise! A two-part bonus episode of The Sandman — based on the stories Calliope and A Dream of a Thousand Cats — is now on Netflix pic.twitter.com/3MBoJAZHuT — Netflix (@netflix) August 19, 2022

A Dream of A Thousand Cats et Calliope dans The Sandman

La partie animée de A Dream of a Thousand Cats met en vedette Tom Sturridge dans son rôle de Dream dans The Sandman. Parmi les voix invitées figurent Oh dans le rôle du Prophète, Rosie Day dans le rôle du Chaton tigré, David Gyasi dans le rôle du Chat gris, Joe Lycett dans le rôle du Chat noir, Neil Gaiman dans le rôle du Corbeau/Oiseau de crâne, McAvoy dans le rôle de l’Homme aux cheveux d’or, David Tennant dans le rôle de Don, Georgia Tennant dans le rôle de Laura Lynn, Sheen dans le rôle de Paul, Anna Lundberg dans le rôle de Marion, Nonso Anozie dans le rôle du Wyvern, Diane Morgan dans le rôle du Gryphon et Tom Wu dans le rôle de l’Hippogriffe.

Louise Hooper a réalisé la partie live-action de l’histoire de Calliope, avec Tom Sturridge et Melissanthi Mahut dans le rôle de Calliope, Arthur Darvill dans le rôle de Richard Madoc, Nina Wadia dans le rôle de Fate Mother, Souad Faress dans le rôle de Fate Crone, Dinita Gohil dans le rôle de Fate Maiden, Kevin Harvey dans le rôle de Larry, Amita Suman dans le rôle de Nora et Derek Jacobi dans le rôle d’Erasmus Fry.

Un trailer pour l’épisode inédit en deux parties de The Sandman

Le réalisateur Hisko Hulsing a déclaré :