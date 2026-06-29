The Rookie : Bridget Regan part après 4 saisons, un départ logique

Après quatre saisons dans The Rookie, Bridget Regan quitte la série avec un mélange de tristesse et de lucidité. Son personnage avait fini par brûler toutes ses chances.

En bref Bridget Regan quitte The Rookie après quatre saisons

Monica Stevens meurt dans l’avant-dernier épisode de la saison 8

L’actrice juge cette fin triste, mais parfaitement logique

Bridget Regan ne fait pas semblant d’être surprise. Après quatre saisons dans The Rookie, l’actrice a réagi au sort de Monica Stevens avec une forme de tristesse, oui, mais surtout avec l’idée que le personnage avait fini par aller trop loin pour s’en sortir encore.

Une sortie triste, mais cohérente

Dans l’avant-dernier épisode de la saison 8, Dead Ringer, la chance de Monica s’arrête. Elle travaillait alors avec le gouvernement dans le cadre d’un accord d’immunité, mais cela n’a pas suffi.

Auprès de TV Insider, Bridget Regan a expliqué qu’elle était surtout reconnaissante d’avoir gardé ce rôle aussi longtemps. Elle a résumé les choses avec une image très parlante, en disant en substance que son personnage n’en était pas à sa neuvième vie, mais à sa trente-septième. Entre les tentatives d’assassinat, la prison évitée et même un passage près d’une déchiqueteuse à bois, elle estimait que la fin de Monica relevait presque de l’évidence.

Monica, le contrepoids toxique de Wesley

Introduite en saison 5, Monica Stevens n’était pas un simple passage. Avocate de Elijah Stone, joué par Brandon Jay McLaren, elle était aussi l’ex-fiancée de Wesley Evers, incarné par Shawn Ashmore, l’un des avocats récurrents les plus bienveillants de la série.

C’est ce contraste qui faisait le sel du personnage. Monica jouait le rôle de l’avocate criminelle brillante, ambiguë, toujours un peu trop proche du feu. La comparaison avec Saul Goodman n’est pas absurde. Pas pour le style, plutôt pour la fonction, celle d’un personnage capable de relier le monde légal à tout ce qui le contourne.

Pourquoi son parcours a marqué la série

Quand une série dure, elle finit par fabriquer ses propres satellites. The Rookie, porté par Nathan Fillion dans le rôle de John Nolan, en est là. Monica a traversé les saisons 5 à 8, assez longtemps pour devenir plus qu’une antagoniste de passage.

Et ça se voyait jusque chez les observateurs de la série. TVLine avait même cité Monica parmi les personnages secondaires qui mériteraient un spin-off. L’idée paraît désormais très improbable, d’autant que le précédent spin-off de The Rookie n’a pas tenu longtemps.

Que regarder si Monica vous manque

Bon, le départ de Monica ne veut pas dire la fin de Bridget Regan à l’écran. L’actrice a déjà un CV télé bien rempli, avec le premier rôle féminin de Legend of the Seeker entre 2008 et 2010, puis des passages récurrents dans Jane the Virgin, White Collar et The Last Ship.

Pour le public plus geek, le détour le plus évident reste Agent Carter, où elle jouait Dottie Underwood, tueuse liée au programme Black Widow et ennemie récurrente de Peggy Carter, interprétée par Hayley Atwell. Elle a aussi incarné Poison Ivy dans trois épisodes de Batwoman. Clairement, elle a un vrai talent pour les femmes fatales. Et ce n’est pas un détail, parce que ce type de second rôle laisse souvent une trace plus durable qu’un héros trop lisse.