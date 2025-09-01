Le spin-off méconnu de The Rookie avec Nathan Fillion mérite le détour malgré sa brève existence

La série dérivée de The Rookie, portée par Nathan Fillion, n’a duré qu’une seule saison mais mérite l’attention des amateurs de séries policières. Malgré son court passage à l’antenne, ce spin-off a su séduire par ses qualités narratives.

Une série dérivée prometteuse stoppée net

Lorsque ABC a choisi de ne pas renouveler « The Rookie: Feds », l’annonce a pris de court bon nombre d’amateurs de séries policières. Cette fiction, portée par Niecy Nash-Betts dans le rôle de Simone Clark, avait pourtant réussi à convaincre la critique dès sa première saison. Pourtant, malgré un accueil favorable et un potentiel évident, la série n’aura connu que 22 épisodes avant de tirer sa révérence en 2023.

Le poids du contexte industriel

La décision d’interrompre l’aventure ne s’explique pas uniquement par les audiences — certes honorables, mais inférieures à celles de la série-mère. D’après le créateur Alexi Hawley, c’est surtout le contexte économique qui a pesé lourd dans la balance. Lors du Television Critics Tour de 2024, il confiait sans détour : « Une grande partie est liée aux forces ayant mené à la grève… La consolidation du secteur et l’impact des guerres du streaming sur les entreprises ont pesé. Je ne crois pas à une décision artistique, mais bien financière. » Il faut dire que le calendrier des renégociations coïncidait fâcheusement avec les mouvements de grève majeurs menés par la WGA et la SAG-AFTRA. Une incertitude prolongée qui n’a pas joué en faveur du spin-off.

L’ombre longue du succès de « The Rookie »

Difficile toutefois pour « Feds » d’égaler la longévité de son modèle. Avec déjà sept saisons diffusées, et une huitième en préparation, « The Rookie », emmené par l’infatigable Nathan Fillion, s’est imposé comme un pilier du genre procédural. Dans cette série principale, on suit le parcours atypique de John Nolan, quadragénaire reprenant sa vie à zéro au sein du LAPD. Un concept simple, mais efficace, qui séduit un large public depuis plusieurs années.

Bilan mitigé, mais réussite artistique reconnue

Même si « Feds » n’a pas trouvé le chemin d’une seconde saison, ses créateurs et interprètes peuvent se targuer d’avoir livré un objet télévisuel solide — suffisamment rare pour être souligné dans une industrie souvent guidée par les chiffres plutôt que par la créativité.