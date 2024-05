Fin de la Saison 6 de The Rookie : Un épisode plein d’action divertissant malgré un manque de surprise

The Rookie saison 6 se termine, laissant des questions en suspens. Mais les fans ont de quoi être satisfaits !

Tl;dr The Rookie saison 6 se termine, laissant des questions en suspens.

John Nolan, 45 ans, est le plus vieux rookie du LAPD.

La saison 6 a été raccourcie en raison des grèves SAG-AFTRA et WGA.

La série est actuellement disponible sur Hulu.

Une fin de saison qui laisse sur sa faim

La saison 6 de la série policière The Rookie, avec Nathan Fillion dans le rôle du policier John Nolan, a pris fin le mardi 21 mai. Malgré des scènes d’action impressionnantes et une course-poursuite haletante, l’épisode “Escape Plan” a déçu par son manque de profondeur narrative.

Un raccourcissement de saison perturbateur

Comme de nombreuses séries télévisées, The Rookie a vu sa saison réduite suite aux grèves de la SAG-AFTRA et de la WGA. Avec seulement dix épisodes, les scénaristes ont dû faire des compromis, laissant ainsi de côté des arcs narratifs importants. Par conséquent, cet épisode final n’a pas réussi à susciter l’émotion attendue par les fans.

Un twist révélé trop tôt

L’un des fils narratifs les plus importants de la saison 7 sera certainement l’évasion de prison d’Oscar. Malheureusement, ce qui aurait pu être un choc final a été révélé dès l’épisode 9, diminuant ainsi son impact.

Des relations pourtant bien construites

En dépit de ces déceptions, The Rookie a su créer des personnages attachants et des relations complexes. L’amour inconditionnel de Lucy pour Tim, malgré leur rupture, est un exemple de cette profondeur émotionnelle. Leurs sentiments non résolus pourraient mener à un arc narratif excitant dans la prochaine saison.