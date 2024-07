Nathan Fillion espère intégrer le personnage de « Feds » dans « The Rookie » après l’annulation de la série

"The Rookie" prévoit d'intégrer des personnages de son spin-off, "The Rookie: Feds".

Ce dernier a été annulé après une saison en raison de faibles audiences.

La grève d’Hollywood en 2023 a également contribué à sa chute.

Malgré l’annulation, les personnages pourraient revenir dans la série originale.

Le destin de The Rookie: Feds au cœur de l’attention

Annoncée lors de la Comic-Con de San Diego, la série policière The Rookie envisage d’ajouter à son casting des personnages issus de son spin-off éphémère, The Rookie: Feds. Nathan Fillion, acteur principal et producteur exécutif de la série, a partagé cette information, suscitant l’intérêt des fans.

Un spin-off qui n’a pas fait long feu

Malgré le succès considérable de The Rookie, son spinoff n’a pas eu la même chance. The Rookie: Feds, dont le concept est similaire à celui de la série originale, a été annulé quelques mois seulement après sa première diffusion. Plusieurs facteurs ont contribué à cette annulation, notamment une audience nettement inférieure à celle de sa prédécesseure.

Des audiences en berne et une grève d’Hollywood

En plus de ses faibles audiences, The Rookie: Feds a également souffert des grèves d’Hollywood en 2023 qui ont affecté une grande partie de l’industrie cinématographique. Toutefois, Alexi Hawley, co-créateur de la série, a déclaré dans une interview que l’annulation de The Rookie: Feds dépassait le cadre de ces grèves, soulignant que les réseaux sont de plus en plus exigeants envers leurs émissions.