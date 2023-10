The Patriot Way : une série biopic sur Tom Brady, la légende de la NFL

Paul Tamasy et Eric Johnson vont adapter le best-seller 12 : The Inside Story of Tom Brady's Fight for Redemption de Casey Sherman et Dave Wedge sur le petit écran.

La série télévisée The Patriot Way racontera l’ascension improbable de Tom Brady, qui est passé du sixième tour de la draft NFL à une demi-douzaine de victoires au Super Bowl avec les Patriots ainsi que les scandales Aaron Hernandez, Spygate et Deflategate et le bras de fer avec son entraîneur Bill Belichick.

Tom Brady n’est pas impliqué dans The Patriot Way

Les showrunners Paul Tamasy et Eric Johnson affirment qu’ils ne chercheront pas à obtenir des droits d’image pour représenter Tom Brady ou les Patriots parce que la star de la NFL et ses anciens collègues sont des personnalités publiques et que cela leur donne la liberté de raconter cette histoire sans filtre. Ils déclarent également :

Les New England Patriots ont dominé le paysage sportif professionnel pendant 20 ans. Notre série fera pénétrer le public dans le Gillette Stadium, mieux connu sous le nom de Forteresse Foxboro, pour faire la lumière sur les victoires historiques et palpitantes, le côté obscur du succès et la construction d’une culture de la victoire à tout prix.

A noter que Ellen Goldsmith-Vein de Gotham Group, qui a participé à The Maze Runner, produira The Patriot Way. Aucun diffuseur n’est impliqué dans le projet pour le moment.