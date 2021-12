The Matrix : Resurrections, une sensation de déjà-vu

A travers une courte et mystérieuse bande-annonce, Warner Bros Pictures met en perspective The Matrix : Resurrections avec les précédents opus de la trilogie originale des soeurs Wachowski. On peut notamment y voir un chat noir, la naissance dans la Matrice, une nouvelle version du Mérovingien (Lambert Wilson), un agent qui muselle la bouche d’un personnage encore inconnu (Jonathan Groff) comme lors du premier film avec l’interrogatoire de Neo face à l’agent Smith ou encore une nouvelle attaque des Machines.

Step back into the Matrix with this new poster for The Matrix Resurrections. Watch it in theaters and on HBO Max* this Christmas. #TheMatrix pic.twitter.com/kcZfgEv7Zi

— Warner Bros. Pictures (@wbpictures) November 17, 2021