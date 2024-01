The Mandalorian : tout savoir sur la potentielle saison 4

La conclusion de la saison 3 de The Mandalorian en 2023 promet une quatrième saison encore plus spectaculaire, se profilant comme l'une des plus importantes de la série.

Tl;dr La saison 4 de The Mandalorian est en préparation.

Din Djarin et Din Grogu seront présents dans un prochain film Star Wars.

Le scénario de la saison 4 a été finalisé avant la fin de la saison 3.

Le casting de la saison 4 reste incertain.

Le futur incertain de la saison 4 de la série The Mandalorian

La conclusion de la saison 3 de The Mandalorian en 2023 a suscité une vague de spéculations quant à l’avenir de la série. Après l’annonce de The Mandalorian & Grogu, il est incertain si la série télévisée diffusée sur Disney+ continuera de raconter l’histoire de Din Djarin, interprété par Pedro Pascal, et de son fils adoptif Din Grogu. La saison 3 s’étant en quelque sorte éloignée de Din Djarin pour se concentrer davantage sur l’histoire de la planète Mandalore et de ses anciens habitants.

‘THE MANDALORIAN’ Season 4 was all written but Lucasfilm re-evaluated their plans during the strikes and made ‘The Mandalorian & Grogu’ movie the priority. (Source: https://t.co/Fqu9F8s0Fa) pic.twitter.com/cyy80e1tf4 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 12, 2024

Din Djarin et Din Grogu à l’affiche d’un prochain film Star Wars

Lucasfilm a confirmé un film Star Wars qui marquera la fin de l’histoire de The Mandalorian, signifiant que Din Djarin et Din Grogu seront de retour sur grand écran. Avant ce grand événement cinématographique, il y aura au moins une autre saison de The Mandalorian à l’écran.

Une saison 4 déjà écrite

Le scénariste Jon Favreau a confirmé lors d’une interview à BFMTV INSIDE en février 2023 que les scénarios de la saison 4 avaient été achevés avant même la fin de la diffusion de la saison 3. Cependant, les plans ont sans doute changé avec l’annonce récente que Favreau travaille maintenant sur The Mandalorian & Grogu.

Le casting de la saison 4 reste à confirmer

Il n’y a pas encore de casting confirmé pour la saison 4 de The Mandalorian, mais il est certain que certains personnages essentiels devront revenir pour que l’histoire puisse continuer. Pedro Pascal devrait être de retour, tout comme Carl Weathers, Taika Waititi et Paul Sun-Hyung Lee.