The Lord of the Rings : Return to Moria, de la survie et du craft avec des nains

Free Range Games, North Beach Games et Middle-earth Enterprises dévoilent The Lord of the Rings : Return to Moria.

L’histoire de The Lord of the Rings : Return to Moria va au-delà des livres et s’inscrit dans le Quatrième Âge de la Terre du Milieu, le monde fantastique créé par J.R.R. Tolkien. Convoqués dans les Montagnes Brumeuses par le Seigneur Gimli Lockbearer, les joueurs prennent le contrôle d’une compagnie de nains chargés de récupérer le butin perdu de la Moria, la patrie des Nains, connue sous le nom de Khazad-dûm ou Dwarrowdelf, dans les profondeurs sous leurs pieds. Leur quête nécessitera force et travail d’équipe, en s’enfonçant dans les mines de la Moria pour récupérer ses trésors et dans l’espoir de leur redonner un jour leur gloire d’antan.

Un trailer pour The Lord of the Rings : Return to Moria

Dans The Lord of the Rings : Return to Moria, les joueurs créeront leur propre nain avant de s’aventurer dans les mines caverneuses de la Moria, seuls ou avec un groupe de nains en ligne. Chaque aventure dans les profondeurs apportera des défis et des opportunités uniques grâce à l’utilisation d’environnements générés de manière procédurale, créant des possibilités presque infinies lorsque les joueurs chercheront les profondeurs des Nains. En s’aventurant toujours plus loin, les nains devront s’assurer que leur métal est prêt à affronter les dangers qui les guettent, en fabriquant des armures résistantes et des armes finement affûtées capables de les protéger et de vaincre toutes sortes de gobelins, d’arachnoïdes ou d’ennemis plus mystérieux qu’ils pourraient rencontrer. Ils exploreront les mystères des Montagnes Brumeuses, extrairont des métaux précieux prisés, reconstruiront et rallumeront des forges depuis longtemps éteintes, et apprendront le secret de l’Ombre qui se cache en eux.

The Lord of the Rings : Return to Moria sortira en version numérique sur PS5 et PC via l’Epic Games Store le 24 octobre prochain (et le 5 décembre prochain en version physique sur PS5), puis sur Xbox Series X et Xbox Series S pour début 2024.