The Last of Us : un spin-off sur Bill et Frank pour la série télévisée ?

L'histoire de Bill et Frank dans la série The Last of Us pourrait s'étoffer avec un spin-off.

Tl;dr The Last of Us risque de gâcher son meilleur épisode de la saison 1 avec un potentiel spin-off.

L’épisode 3, “Long, Long Time”, raconte une histoire d’amour queer remarquable.

Nick Offerman a évoqué un possible spin-off sur Bill et Frank.

Un spin-off pourrait nuire à l’efficacité narrative de l’épisode.

Un spin-off risqué pour The Last of Us

La série à succès de HBO et Sony, The Last of Us, basée sur la franchise de jeux vidéo du studio américain Naughty Dog, risque de compromettre son épisode le plus réussi de la première saison si elle donne suite à l’idée d’un spin-off récemment évoquée par l’une de ses stars. L’adaptation pour le petit écran, qui se déroule 20 ans après une pandémie dévastatrice causée par une infection fongique, est centrée sur Joel, un survivant endurci, qui est chargé d’escorter l’adolescente Ellie, immunisée contre l’infection, à travers un pays infesté.

“Long, Long Time” : un épisode à part

L’épisode 3 de la première saison, intitulé “Long, Long Time”, se distingue des autres. Il dépeint une histoire d’amour queer touchante qui s’étend sur les 20 premières années de l’épidémie. Dans cet épisode unique, l’acteur Nick Offerman incarne Bill, un survivaliste extrêmement préparé qui transforme sa petite ville du Massachusetts en sanctuaire post-apocalyptique. Malgré son désir de vivre en solitaire, il se laisse séduire par Frank, un étranger qui arrive un jour dans sa ville.

Le spin-off sur Bill et Frank serait en discussion

Suite à sa victoire dans la catégorie Meilleur acteur invité dans une série dramatique aux Creative Arts Emmys, Nick Offerman a évoqué un possible spin-off centré sur Bill et Frank. Cependant, il serait préférable pour The Last of Us de conserver l’histoire de Bill et Frank comme un exemple parfait de narration autonome.

Une suite pourrait nuire à l’histoire originale

L’épisode “Long, Long Time” a su captiver les spectateurs grâce à son économie narrative, une qualité rare dans l’ère des films de trois heures. Ajouter plus à leur histoire, que ce soit un préquel ou un spin-off, pourrait nuire à la narration émouvante et à la structure efficace de l’épisode.