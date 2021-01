The Last of Us : l’épisode pilote de la série télévisée est désormais confié à Kantemir Balagov

Suite à des conflits d'emploi du temps, Johan Renck est remplacé par Kantemir Balagov afin de s'occuper de la mise en scène du premier épisode de The Last of Us sur le petit écran.

Sony Pictures Television, PlayStation Productions et la chaine américaine HBO ont décidé de confier la réalisation de l’épisode pilote de l’adaptation en série de la licence The Last of Us à Kantemir Balagov face au désistement de Johan Renck à cause d’un problème de planning alors que ce dernier se faisait une joie de retrouver son compère Craig Mazin dans le projet. A noter que Naughty Dog, Word Games et The Mighty Mint supervisent le développement du show télévisé qui devrait être diffusé dès l’année prochaine si le tournage ne rencontre pas des difficultés d’ici là.

Couldn't be more excited. If you haven't seen Beanpole yet, do. There's a reason it's on a ton of top 20 of 2020 lists. https://t.co/Jh5xmSNv91 — Craig Mazin (@clmazin) January 15, 2021

Kantemir Balagov x The Last of Us, un ton dramatique sérieux pour l’adaptation de HBO

Originaire de Circassie (une région historique située au nord du Caucase sur la côte de la mer Noire), le réalisateur Kantemir Balagov s’est rapidement fait connaitre dans le milieu cinématographique avec les drames sombres russes Closeness et Beanpole.

Closeness raconte l’histoire d’une famille pauvre dans une petite ville qui sera confrontée à un enlèvement – lauréat du prix FIPRESCI du Festival de Cannes dans la sélection “Un Certain Regard”

Beanpole raconte la relation tordue et sombre entre deux femmes au lendemain du siège de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale – lauréat du prix FIPRESCI du Festival de Cannes dans la sélection “Un Certain Regard” et nominé dans la catégorie “meilleur long métrage international” pour l’Academy Award for Best International Feature Film (une récompense de l’académie des arts et des sciences du cinéma)