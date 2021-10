The Last Kingdom : Seven Kings Must Die, un film pour conclure la série télévisée

Malgré la fin de la série télévisée, un film The Last Kingdom est annoncé par Netflix.

Le tournage du long-métrage Seven Kings Must Die, réalisé par Edward Bazalgette et scénarisé par Martha Hillier, commencera au début de l’année prochaine à Budapest, peu avant que la dernière saison de dix épisodes ne soit diffusée sur la plateforme de streaming Netflix. L’acteur allemand Alexander Dreymon reprendra son rôle principal et sera rejoint par de nombreux acteurs de la série The Last Kingdom basée sur les romans historiques de Bernard Cornwell, ainsi que par de nouveaux visages.

Alexander Dreymon, qui incarne le protagoniste Uhtred de Bebbanburg, en plus d’être producteur exécutif de la série historique de Netflix, déclare : “Ce fut un tel privilège de raconter l’histoire d’Uhtred pendant cinq saisons. Je suis très reconnaissant envers nos fans. Ils ont été immensément fidèles à The Last Kingdom et grâce à leur soutien, l’équipe se réunit pour un nouveau round“. Le producteur Nigel Marchant ajoute : “Nous sommes ravis de continuer l’histoire de The Last Kingdom avec un long métrage. Bien que la saison 5 termine complètement la série télévisée, il y avait encore des choses à raconter. Avec le soutien brillant de Netflix et l’appétit continu des fans pour en voir plus, nous n’avons tout simplement pas pu résister à un dernier voyage avec Uhtred…”

Seven Kings Must Die, la fin de The Last Kingdom après cinq saisons

D’une durée de deux heures, Seven Kings Must Die sera probablement diffusé en 2023 tandis que la saison 5 de The Last Kingdom est attendue pour 2022. Pour mémoire, la série couvre une période d’environ 45 ans d’histoire à partir de 866, après l’arrivée de la Grande Armée païenne en Grande-Bretagne, en se concentrant sur la résistance du Royaume de Wessex aux incursions vikings en cours dans le sud de l’Angleterre.