The Last Faith allie Metroidvania et Souls-like

Playstack et Kumi Souls Games dévoilent The Last Faith.

Développé par le studio londonien Kumi Souls Games, The Last Faith fusionne les combats sans pitié des Souls-like avec l’exploration captivante des aventures traditionnelles des Metroidvania dans une ambiance gothique sombre et viscéral. En plus de s’aventurer dans une multitude de lieux dessinés à la main, allant des forêts sombres et noueuses aux pics montagneux glacés, les joueurs découvriront une formidable variété d’armes de mêlée, de sorts arcaniques et d’armes à feu à longue portée pour se frayer un chemin à leur manière pour reconstituer l’histoire fragmentée de Mythringal et survivre à des affrontements intenses contre des vagues d’ennemis assoiffés de sang qui ne reculeront devant rien pour mettre fin à la vie d’Eryk.

Un trailer pour The Last Faith

Dans The Last Faith, les joueurs devront se faufiler entre les balles, les éclairs et les viscères pour mener une danse macabre avec toutes sortes de boss brutaux, tout en conversant avec les mystérieux habitants de Mythringal voire en se liant d’amitié avec quelques âmes perdues pour les accompagner dans leur périple.

The Last Faith sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam à partir du 15 novembre prochain. A noter que la Extended Demo de The Last Faith est désormais disponible sur la plateforme de Valve.