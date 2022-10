The Idol : une sulfureuse série dramatique sur l’industrie musicale

Abel "The Weeknd" Tesfaye et Lily-Rose Depp seront les deux stars de The Idol.

Co-créée par Sam Levinson (Euphoria, Pearl, Deep Water), Abel “The Weeknd” Tesfaye et Reza Fahim (Modern Romance) pour HBO, la série télévisée The Idol a pour toile de fond l’industrie musicale et se concentre sur un énigmatique propriétaire de discothèques à Los Angeles, gourou de la relaxation et leader d’une secte moderne, qui développe une relation compliquée avec une idole pop en devenir.

Hollywood’s little monsters. Celebrate 50 years of HBO with #TheIdol, premiering in 2023. Watch the latest teaser now. #HBO50 pic.twitter.com/LQa76Z7qLo — HBO (@HBO) October 6, 2022

Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation chez HBO, a déclaré :

Lorsque les talentueux Abel “The Weeknd” Tesfaye, Reza Fahim et Sam Levinson nous ont présenté The Idol, il était clair que leur regard subversif et révélateur sur le culte de l’industrie musicale ne ressemblait à rien de ce que HBO avait fait auparavant. Peu de temps après, le brillant duo formé par Joe Epstein et Amy Seimetz a rejoint le reste de l’équipe, et ce rêve est devenu réalité.

Un casting haut en couleur pour The Idol

Le casting de The Idol comprend Abel “The Weeknd” Tesfaye, Lily-Rose Depp, Suzanna Son, Troye Sivan, Moses Sumney, Jane Adams, Dan Levy, Jennie Ruby Jane, Eli Roth, Rachel Sennot, Hari Nef, Da’Vine Joy Randolph, Mike Dean, Ramsey et Hank Azaria.

Les teasers torrides de The Idol

Amy Seimetz (The Girlfriend Experience, Atlanta, She Dies Tomorrow, Sun Don’t Shine) va réaliser les six épisodes de The Idol et sera également productrice exécutive.

Joe Epstein est le showrunner et scénariste de la série dramatique de HBO. Sam Levinson, Abel “The Weeknd” Tesfaye et Reza Fahim, Joe Epstein, Kevin Turen, Nick Hall, Sara E. White, Ashley Levinson, Kevin Turen, Aaron L. Gilbert de Bron Studios sont producteurs exécutifs. Mary Laws écrit et co-produit The Idol. A noter que le manager de The Weeknd, Wassim “SAL” Slaiby, et le directeur créatif La Mar C. Taylor sont également co-producteurs exécutifs.

Prévu pour 2023, The Idol sera composé de six épisodes.